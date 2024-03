Keine Regeln, keine Ziele: Ungewöhnliche Simulation erreicht bei Steam 95 Prozent positive Reviews

1:00 In Summerhouse könnt ihr euer Traumhaus bauen und dabei wunderbar entspannen

Die ungewöhnliche Bausimulation Summerhouse des Solo-Entwicklers Friedemann hat seit ihrer Veröffentlichung am 8. März 2024 auf Steam äußerst positive Bewertungen erhalten. Doch was macht Summerhouse so besonders und anders als alles bisher Dagewesene?

Warum Summerhouse auf Steam gefeiert wird

Was ist das für ein Spiel? In Summerhouse wählt eine von vier idyllischen Pixel-Landschaften (Meer, Gebirge, Stadt und Wüste), in der ihr aus Türen, Fenstern, Dächern und allerlei Dekorationen ganz einfach euer Traumhaus bauen könnt.

Dabei gibt es keine Regeln und keine vorgegebenen Ziele. Ihr könnt einfach nach Herzenslust bauen, eurer Kreativität freien Lauf lassen und euch an euren malerischen Kreationen erfreuen - ein typisches Cozy Game eben.

Bei den Spielerinnen und Spielern kommt das einfache, entspannte Spielprinzip hervorragend an, 95 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus:

Ein entspannendes Spiel, mit dem du dir die Zeit vertreiben kannst, wenn du dich ein bisschen deprimiert fühlst. Den Preis auf jeden Fall wert - unterstütze Indie-Entwickler! Stitches / Steam

Nur eine Woche nach der Veröffentlichung ist dieses Spiel schon fantastisch! Wenn du gerne in Minecraft oder Terraria baust oder in Animal Crossing dekorierst, wirst du dieses Spiel ohne Frage genießen. Hamster / Steam

So süß. So entspannt. Mit Achievements, schöner Musik und spaßigen Vibes.

Es ist günstig. Spiel es einfach. Hatty / Steam

Wir haben für euch einige der besten und schönsten Bauwerke der Community auf Steam ausgewählt, damit ihr sehen könnt, was mit ein bisschen Kreativität alles möglich ist:

Auf Steam ist Summerhouse noch bis zum 22. März um 20 Prozent reduziert und kostet euch aktuell vier Euro. Habt ihr nun Lust bekommen, selbst so ein kleines Diorama zusammenzubauen? Oder entspannt ihr besser, wenn ihr Monster schnetzelt oder andere Spieler über den Haufen schießt? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!