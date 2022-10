Unreal Engine 5.1 angekündigt: Was die neue Version für uns Spieler bringt

Epic hat eine neue Version der Unreal Engine veröffentlicht. Die ist aber noch nicht final und auch keine neue Hauptversion. Vielmehr handelt es sich um einen kleineren Zwischenschritt, der die bereits existierenden Stärken des Spielemotors weiter ausbauen soll.

Die Unreal Engine 5.1 ist in einer ersten Vorschau ab sofort für Entwickler verfügbar, wie Epic im offiziellen Forum bekanntgegeben hat. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet, könnt ihr die Preview entweder über den Reiter Engine im Epic Games Launcher oder via Repository bei GitHub installieren.

Bedenkt aber, dass diese frühen Vorschauversionen instabil und mit Fehlern behaftet sein können und ihr sie deshalb nicht für ernsthafte Projekte verwenden solltet.

Nanite und Lumen im Fokus

Bei einem Blick auf die markantesten Änderungen fällt auf, dass große Neuerungen bislang Mangelware sind. Von verbesserten Workflows im Bereich der Weltpartition ist die Rede, aha. Und Large World Coordinates werden nun unterstützt, nett, nett. Ui, die Cinematic Pipeline soll ebenfalls dazugelernt haben.

Wie bitte, das lässt euch kalt? Keine Sorge, Spielefans gehen keineswegs leer aus. Egal ob am PC oder an den Konsolen, ihr könnt euch zumindest auf eine wichtige Verbesserung freuen, die in Zukunft so manchen Augenschmaus auf unser Display zaubern könnte: Nanite und Lumen werden deutlich performanter.

Die beiden unangefochtenen Stars der Unreal Engine 5 haben bislang ein großes Problem: Abseits sehenswerter Tech-Demos sind die Features noch nicht in namhaften Titeln zum Einsatz gekommen. Und das hat abgesehen von dem jungen Alter der UE5 einen triftigen Grund, nämlich ihren Heißhunger auf leistungsstarke Hardware.

30 4 Unreal Engine 5 Diese 19 Techdemos zeigen euch umwerfende Grafikpower

Die Unreal Engine 5.1 könnte in diesem für uns Spieler wichtigen Bereich demnach endlich dafür sorgen, dass auch Mittelklasse-Rechner in den Genuss der realistischen Beleuchtung und des schier grenzenlosen Detailreichtums kommen.

Was heißt das konkret? Epic gibt zu Protokoll, dass man als Entwickler Nanite, Lumen und die Virtual Shadow Maps (hochwertige Schattenwürfe in Echtzeit) nun auf dem PC und Konsolen auch in Spielen mit bis zu 60 FPS nutzen könne.

Das Wann bleibt aber weiterhin unbeantwortet. Kein Wunder, schließlich kann man bislang selbst die Unreal-Engine-5-Spiele noch an einer Hand abzählen. Immerhin dürfte es für Entwickler relativ einfach sein, ihre bestehenden Projekte auf die Version 5.1 zu aktualisieren und von den Performance-Optimierungen zu profitieren.

Welche Spiele nutzen die Unreal Engine 5?

Freut ihr euch schon auf die kommenden Unreal-Engine-5-Spiele oder lassen euch Nanite, Lumen und Co. kalt? Welchem Grafikkracher am Horizont fiebert ihr derzeit am meisten entgegen? Lasst es uns sehr gerne in den Kommentaren wissen!