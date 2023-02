Unser größter Experte zum Flight Simulator hat ein 500 Seiten dickes Buch geschrieben

Liebt ihr Flugsimulationen? In eurem Bücherregal ist noch Platz für einen 500-Seiten-Wälzer? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Unser freier Autor Mario Donick hat gerade sein Buch »Fliegen lernen« veröffentlicht, in dem er euch alles darüber beibringt.

Darin geht’s um den Microsoft Flight Simulator, AeroflyFS, X-Plane und FlightGear - das komplette Inhaltsverzeichnis könnt ihr hier bei Springer als PDF einsehen. Alle Infos rund ums Buch lest ihr hier im Artikel.

Ein Lehrbuch für (virtuelle) Piloten

Was war für Mario die Inspiration, ein komplettes Buch über Flightsims zu schreiben, statt einfach ein paar YouTube-Videos hochzuladen?

Nicht jeder kann gut mit YouTube-Videos und Tutorials lernen: Ich denke, es gibt immer noch Menschen, die lieber in Ruhe etwas Schriftliches 'studieren'. Wenn man das Buch durchgearbeitet und alle Übungen nachgestellt hat, kann man mit den Simulatoren echt schon eine Menge anfangen. Ich hoffe, dass Leute, die sich tiefer einarbeiten wollen anstatt 'nur' mit dem Xbox-Controller fliegen zu spielen, das Buch hilfreich finden.

Es steckt aber noch mehr dahinter als seine persönliche Begeisterung für das Thema, wie er uns erzählt. In dem Buch verarbeitet er auch eigene Erlebnisse, zum Beispiel in einem Kapitel über seine frühere Flugangst - die er erst dank Flightsims in den Griff bekommen hat.

Wann kann ich das Buch kaufen?

»Fliegen lernen« ist am 31. Januar 2023 erschienen. Ihr könnt es als gebundene Ausgabe (509 Seiten, 32,99 Euro) oder eBook (PDF, 24,99 Euro) kaufen.

Ihr wollt noch mehr von Mario lesen? Dann schaut doch mal in sein Special zum 40. Geburtstag der Flight-Simulator-Reihe. Das ist fast genauso lang wie sein Buch geworden:

18 14 Mehr zum Thema Bei diesem Artikel ist unser Hobby-Pilot komplett eskaliert

Disclaimer: Mario Donick ist für GameStar als freier Autor tätig. Er schreibt für uns vor allem Beiträge und Guides zu Flugsimulationen, etwa für unser riesiges Sonderheft zum MS Flight Simulator. GameStar ist an seinem Buch in keiner Form beteiligt.