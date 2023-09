Counter-Strike 2 ist »zu beliebt«: Valve stockt Kapazitäten auf

Valve schließt derzeit fleißig neue Server an, um weltweit dem Andrang Herr zu werden.

Er wird's nicht selber machen, aber stellt es euch einfach mal flugs vor: Gabe Newell bastelt derzeit in großen Schränken an Hardware in Rechenzentren, damit ihr alsbald ungestört Counter-Strike 2 spielen könnt.

Der Präsident von Valve sieht sein neues Spielebaby und Erbe einer der größten Shooter-Traditionen dort draußen nämlich derzeit einem gewaltigen Ansturm ausgesetzt. Es wollen kurz nach Release derart viele Menschen in die Hatz zwischen Polizei und Terroristen einsteigen, dass die Server in manchen Regionen schnaufend den Geist aufgeben.

Valve stockt Kapazitäten auf

Wie der offizielle Counter-Strike-2-Account verlautbart, stoßen derzeit einige Regionen an ihre aktuelle Kapazität, da der Titel dort schlicht zu beliebt ist. Die Entwickelnden versichern, schnellstmöglich weitere Kapazitäten zu schaffen, damit die Matchmaking-Probleme verschwinden.

Ein Tipp, ohne Garantie auf Erfolg

Wir können nichts versprechen, aber es könnte für Betroffene der Serverprobleme einen Versuch wert sein, da es wenig Sachkenntnis und Mühe erfordert. Obendrein ist es mit wenigen Klicks umkehrbar. Vereinzelt berichten User, wie zum Beispiel dieser X-User, dass es helfe, den Downloadserver bei Steam umzustellen.

Eventuell greift Counter-Strike 2 in Ermangelung einer spielinternen Option zur Standortwahl schlicht auf den eingestellten Downloadserver des Valve-eigenen Services zu, um sich beim aktuell oftmals überlasteten Matchmaking anzumelden.

So ändert ihr den Downloadserver von Steam:

Klickt oben links im Klienten auf Steam, dann auf Einstellungen.

In dem Menü geht ihr auf Downloads.

Rechts zu oberst in dem Fenster seht ihr nun die Möglichkeit, den Standort auszuwählen. Setzt diesen testweise auf eine andere Region und versucht euer Glück.

Achtung: Euer Ping wird wahrscheinlich leiden. Je weiter der Server entfernt ist, desto mehr.

Wir wissen derzeit nicht, ob diese Methode wirklich funktioniert, aber eventuell ist etwas dran.

1:29:39 Wer braucht denn noch Counter-Strike 2?

Im obigen GameStar-Talk-Video diskutieren unsere Shooter-Experten aus der Redaktion über Sinn und Unsinn eines neuen Counter-Strike. Brauchte es wirklich einen neuen Teil der inzwischen gefühlt uralten Taktikshooter-Marke?

Habt ihr genau das gebraucht? Ist Counter-Strike 2 der Nachfolger, auf den ihr seit Jahren gewartet habt? Oder habt ihr einfach schulterzuckend den Wechsel von CS:GO zu Counter-Strike 2 vollzogen, da ihr ja keine Wahl hattet? Wollt ihr dem Klassiker weiter treu bleiben? Gefällt euch der neue Fackelträger der einstigen Mod für Half-Life? Habt ihr Verbindungsprobleme? Hat der obige Tipp geholfen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!