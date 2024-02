9 Jahre später: Horror-Highlight Until Dawn bekommt ein PC- und PS5-Remaster mit Hochglanz-Grafik

Habt ihr schwache Nerven? Dann ist Until Dawn wohl eher nichts für euch.

Auf der Sony State of Play am 31. Januar 2024 wurden zahlreiche neue Spiele enthüllt. Eines davon ist eine Neuauflage des Horror-Hits Until Dawn aus dem Jahr 2015.

Falls euch der Name als reinen PC-Spielern nichts sagt: Kein Wunder, denn das Original erschien damals exklusiv für die PlayStation 4. Das Remaster wird aber neben der PS5 auch für den Heimrechner erscheinen.

Entwickelt wird das Remaster von Ballistic Moon. Der Release soll noch 2024 erfolgen.

1:31 Until Dawn: Der Horror-Hit zeigt ersten Trailer zum Remaster in der Unreal Engine 5

»Verbesserungen in allen Bereichen«

Sony spricht in einem Blogeintrag davon, dem Horrorspiel mehr emotionale Tiefe, einen verbesserten Look und eine komplett neue Soundkulisse zu spendieren. Der neue Soundtrack stammt aus der Feder des kanadischen Komponisten Mark Korven, der unter anderem die Musik für den Film Cube erdacht hat.

Der verbesserte Look soll durch den Einsatz der Unreal Engine 5 erreicht werden - im Vorgänger werkelte noch die vierte Version der Engine unter der Haube. Als Verbesserungen werden neue Animationen sowie überarbeitete Charaktere, Umgebungen und Effekte.

Die Handlung soll durch eine veränderte Farbpalette und neue Kameraperspektiven nuancierter und emotionaler erzählt werden. Außerdem soll es laut Sony eine neue Third-Person-Kamera geben, um so völlig neue Orte erblicken zu können - was seltsam ist, da das Spielgeschehen in Until Dawn auch im Original bis auf wenige Ausnahmen in der Third-Person-Ansicht lief.

Unsere Einschätzung: Vielleicht ist damit eine Schulterkamera gemeint, dank der ihr euch besser in der Umgebung umschauen könnt. Wir können derzeit aber auch nur mutmaßen.

In Until Dawn geht es alles andere als zimperlich zur Sache.

Worum geht's in Until Dawn?

In Until Dawn erlebt ihr eine klassische Teenie-Slasher-Story. Das heißt: Ein paar junge Menschen verziehen sich in eine alte Hütte mitten im Wald, um dort unversehens einen blutigen Horrortrip zu erleben.

Was erst mal nach einer 08/15-Handlung voller Klischees klingt, entpuppt sich laut dem damaligen Test unseres Schwestermagazins GamePro aber als nervenaufreibendes Horror-Adventure, dass die aus Filmen bekannten Elemente auf so kreative Art und Weise einsetzt, dass es uns wirklich überrascht hat .

Gameplay-technisch erwartet euch kein komplexes Spiel. Until Dawn ist ähnlich wie etwa Life is Strange eher ein interaktiver Film, in dem ihr ab und zu ein paar Buttons drücken müsst. Ihr öffnet Türen, untersucht Hinweise und hier und da beißen die Charaktere ins Gras, je nachdem, wir ihr im Spiel vorgeht.

Ja, richtig gelesen: Die Charaktere können permanent das Zeitliche segnen, wenn ihr die falschen Entscheidungen trefft.

Wenn euch das alles viel zu stressig klingt, könnte ja vielleicht der Kinofilm zu Until Dawn etwas für euch sein, zu dem es laut Sony ebenfalls bald Neuigkeiten geben wird.

Habt ihr Until Dawn damals auf der PlayStation 4 gespielt? Wenn ja, wie hat euch das Horror-Spektakel gefallen? Wenn nein, hattet ihr zu viel Angst oder haben euch andere Aspekte des Spiels davon abgehalten? Interessiert ihr euch als PC-Spieler für das angekündigte UE5-Remaster? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!