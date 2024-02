Neues Gameplay aus Judas beweist: So nah waren wir einem neuen Bioshock seit Jahren nicht mehr

Zu Judas gibt's einen neuen Story-Trailer, der ebenfalls frisches Gameplay enthüllt!

Wer bei diesem Trailer an Bioshock denkt, liegt gar nicht mal so falsch: Judas wird der neue Shooter von Ken Levine. Und dabei handelt es sich natürlich um den Schöpfer der kultigen Spielereihe, die uns zuerst nach Rapture auf den Meeresboden und dann nach Columbia zwischen den Wolken entführte.

Judas zeigt im Trailer viel zur Story und ein bisschen Gameplay

Judas entsteht nun bei Ghost Story Games und damit dem Entwicklerstudio, das aktuell von Levine geleitet wird. Bei der neuesten State of Play gibt es nun einen taufrischen Story-Trailer zu Judas, der sogar mit einer Handvoll Gameplay-Schnippseln daherkommt.

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf:

1:51 Judas: Die Bioshock-Vibes sind stark im Story-Trailer zum neuen Shooter von Ken Levine

Was ihr sonst zum Bioshock-Erben wissen solltet

Und ja, die Parallelen zu Bioshock liegen natürlich auf der Hand: Wir kämpfen gegen menschliche Widersacher und mechanische Killermaschinen, Schusswaffe in der einen und elementare Superkräfte in der anderen Hand. Dieses Mal befinden wir uns aber nicht auf dem Grund des Meeres oder zwischen den Wolken, sondern an Bord der Raumstation Mayflower.

Wie schon in Rapture oder Columbia geht hier definitiv nichts mit rechten Dingen zu. Der neue Trailer teast das dystopische Sci-Fi-Setting an, in dem wir (beziehungsweise unsere Titelheldin) irgendwas reparieren müssen, was wir zuvor kaputt gemacht haben. Vielleicht hat die Erkenntnis damit etwas zu tun, dass die Bewohner von Mayflower jahrelang systematisch manipuliert und ausspioniert werden ...

Judas soll laut den Infos von Ghost Story Games ein story-getriebener Singleplayer-Shooter voller psychologischer Elemente werden, in denen unsere Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Einen Release-Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, Judas erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Unser hauseigener-Shooter-Experte Phil Elsner hat übrigens große Hoffnungen und Erwartungen an Judas. Mehr dazu erfahrt ihr in der Liste seiner meisterwarteten Spiele der kommenden Jahre. Und falls ihr euch fragt, wie es aktuell eigentlich um Bioshock 4 steht, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. Werft dafür einfach einen Blick auf die obigen Links.