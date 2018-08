Die verrückte Mischung aus Puzzle-, Action- und Stealth-Spiel, Untitled Goose Game, verschiebt sich ins Jahr 2019. Eigentlich planten die Entwickler von House House die Veröffentlichung für 2018, doch nun soll der Titel mit dem ungewöhnlichen Protagonisten Anfang des kommenden Jahres erscheinen. In Untitled Goose Game steuert ihr eine Gans durch ein kleines Dorf und terrorisiert dabei die Bewohner, indem ihr schnattert, für Unordnung sorgt und Gegenstände stibitzt.

Zusammen mit der Verschiebung, präsentieren die Macher auch gleich einen neuen Trailer, in dem das weiße Federvieh an einem »wunderschönen Morgen« sein Unwesen in einem kleinen Dorf treibt. Die Gans klaut einen Hut, nervt lärmend die Bewohner und schnappt sich Leckereien von einem Picknick, die natürlich nicht für sie gedacht sind.

Im Spiel müsst ihr Aufgabenlisten abarbeiten, indem ihr mit Objekten interagiert oder an vorgegebene Orte gelangt. Beispielsweise versucht ihr einen Garten zu betreten, dessen Tor geschlossen ist. Das Konzept ist banal, macht aber Lust auf mehr.

Es bleibt zu hoffen, dass der Termin für 2019 dieses Mal eingehalten werden kann. Mac- und PC-Spieler mit einem Faible für gefiederte Freunde dürfen sich bereits auf Gans tolles Chaos freuen.

