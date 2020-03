Wolcen: Lords of Mayhem wurde erst kürzlich zum Millionenseller, hat aber seine Problemzonen. Das beweisen zahlreiche User-Reviews auf Steam ebenso, wie unser GameStar-Test. Aber die Entwickler arbeiten fleißig daran, die Fehler auszubügeln.

Jetzt ist mit Update 1.0.8 ein neuer Patch für Wolcen erschienen. Wir fassen die wichtigsten Änderungen zunächst für euch zusammen und liefern dann die kompletten Patch Notes auf Seite 2 dieses Artikels.

Interface-Verbesserungen

Wenn ihr Begleiter beschwört, haben diese jetzt einen eigenen Lebensbalken, wie er bereits für Verbündete existiert. So behaltet ihr immer den Überblick über ihren Zustand im Kampf. Außerdem zeigt die Minimap nun Eingänge an, die zuvor gefehlt hatten. Auch Probleme mit Questmarkern wurden behoben.

Waffen-Anforderungen

In Zukunft braucht ihr für Waffen der Stufe 15 und Accessoires der Stufe 4 nur noch ein Charakterlevel von 50 statt wie bisher 60. Ihr könnt diese Items also in Zukunft schon deutlich früher im Spiel nutzen.

Leichtere Endgame-Bosse

Für neun Endbosse wurde die maximale Anzahl von beschworenen Monster in der letzten Etage halbiert. Außerdem haben die Entwickler die Abklingzeit der Beschwörungsfähigkeiten der Bosse im der letzten Etage von 20 auf 60 Sekunden erhöht. Insgesamt verliert ihr also nicht mehr so leicht den Überblick im Gewusel bei Lategame-Bossfights.

Sprach-Patch Deutsch

Die manchmal holprige oder lückenhafte deutsche Lokalisierung wurde überarbeitet. Mehr als 50 neue Übersetzungen und rund 40 Korrekturen sind jetzt in der deutschen Fassung enthalten.

Falls euch die Entwicklung trotz neuem Patch zu langsam voranschreitet, verbessert euch das Action-RPG doch einfach selbst ein bisschen, zum Beispiel mit den 5 besten aktuellen Mods für Wolcen!

