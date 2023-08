Riesiges Update für Valheim ist da und macht die Wikinger-Sandbox so flexibel wie nie

Valheim hat ein neues Update erhalten, das gibt euch vor allem eines: mehr Kontrolle über eurer Spielerlebnis

Der Steam-Hit Valheim hat mit Hildirs Anfrage ein großes Update erhalten. Abseits etlicher Fixes und kleinerer Ergänzungen wurden neue Locations, Bosse und der namensgebende Händler sowie sein Lager hinzufügt. Obendrein gewähren euch die Entwickler aber vor allem eines: mehr Kontrolle über die Rahmenbedingungen, in die das Kerngameplay von Valheim eingebettet ist.

Ein Haufen Regler bringt Freiheit

Ihr könnt ab sofort genauer anpassen, was in der Welt passiert. So sind beispielsweise Kämpfe regulierbar, es ist anpassbar, ob ihr eine Karte oder Portale nutzen dürft oder wie rohstoffreich die Umgebung ist.

Aber seht selbst: das sind Optionen mit denen ihr Valheim-Gott spielen dürft.

Ist es euch zu fummelig, die Optionen einzeln anzufassen, könnt ihr auch aus sechs verschiedenen Voreinstellungen auswählen, da wären zum Beispiel:

Casual Mode : Hier wird das Spiel deutlich einfacher. Feinde greifen euch nur noch an, nachdem ihr sie provoziert habt, es gibt keine Überfälle auf eure Basis mehr, Rohstoffe sind in größeren Mengen in der Spielwelt verteilt und beim Tod verliert ihr keine Gegenstände und Fähigkeiten mehr.

: Hier wird das Spiel deutlich einfacher. Feinde greifen euch nur noch an, nachdem ihr sie provoziert habt, es gibt keine Überfälle auf eure Basis mehr, Rohstoffe sind in größeren Mengen in der Spielwelt verteilt und beim Tod verliert ihr keine Gegenstände und Fähigkeiten mehr. Hammer Mode : Dieser Modus erinnert an den Creative Mode aus Minecraft, denn hier könnt ihr unbehelligt drauflosbauen. Es gibt keine Raids auf eure Basis und alle Gebäude lassen sich ohne Rohstoffkosten errichten.

: Dieser Modus erinnert an den Creative Mode aus Minecraft, denn hier könnt ihr unbehelligt drauflosbauen. Es gibt keine Raids auf eure Basis und alle Gebäude lassen sich ohne Rohstoffkosten errichten. Immersive Mode: Eure Karte wird deaktiviert und ihr könnt keine Portale nutzen, um die Immersion zu erhöhen.

Zu diesen drei grundlegend verschiedenen Modi gesellen sich noch die drei ergänzenden, Schwierigkeitsgrade Easy, Hard und Hardcore. Diese erschweren oder vereinfachen die Kämpfe, heizen Raids auf die eigene Basis an oder ermuntern die Feinde zum Faulenzen, damit sie euch in Ruhe an eurer Wikingerbehausung weiterzimmern lassen.

2:03 Valheim: Mini-Cartoon stimmt euch auf Mistlands-Erweiterung ein

Was ist sonst noch enthalten?

Obendrein erhaltet ihr noch mehr Variationsmöglichkeiten, was Kleidung und Kopfbedeckungen angeht und die Entwickler fügen der Welt drei neue Dungeons und Minibosse hinzu:

Smouldering tomb (classic)

Howling cavern (classic)

Sealed tower (offener Dungeon)

Auf der zweiten Seite des Artikels findet ihr bei Bedarf die vollständigen Patch-Notes.

Seid ihr noch in den Weiten der prozeduralen Welten von Valheim unterwegs? Was denkt ihr inzwischen über das Spiel? Sind die Entwickler auf einem guten Kurs, an die Erfolge der ersten und zweiten Stunde anzuknüpfen? Was sollten sie als Nächstes abseits des bereits Angekündigtem anpacken? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken dazu gerne in die Kommentare!