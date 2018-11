Das Analysten-Unternehmen The NPD Group veröffentlicht neue interessante Zahlen zur Gaming-Branche. Mitarbeiter Mat Piscatella twittert die US-Bestseller der letzten 22 Jahre, führt also auf, welches Spiel sich 1995 am besten verkauft hat, danach 1996 und so weiter.

Gemessen wurden physische und digitale Verkäufe von Vollversionen auf dem US-amerikanischen Markt, Mikrotransaktionen und DLCs bleiben bei der Erhebung also außen vor. Und tatsächlich stecken in den Zahlen einige spannende Erkenntnisse.

Here are the best-selling Video Games in the U.S. by year, 1995-2017. Physical & Digital (for members of DLP) Full Game dollar sales (no DLC/MTX). There is quite a bit to unpack here, isn't there. Source: The NPD Group pic.twitter.com/7ykbu8kJS9