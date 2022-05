V Rising: Survivalspiel wird über Nacht zum Topseller auf Steam

Das einzigartige Vampir-Survivalspiel V Rising ist erst seit gestern Abend im Early Access und findet schon jetzt außergewöhnlich viele Fans. Kurz nach Release fanden sich bereits etwa 45.000 Blutsauger auf den Servern ein, um zu craften, zu bauen und sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und heute findet sich das Spiel unter den Topsellern auf Steam wieder. Aber wieso kommt das Spiel so gut an? Wohl kaum, weil jeder einzelne unseren Test gelesen hat:

Valheim mit Vampiren?

Was ist V Rising überhaupt? In dem Survivalspiel erwacht ihr als geschwächter Vampir nach vielen Jahren des Schlafes und müsst euch in einer harschen Umgebung zurechtfinden, Gegner und Bosse besiegen, Ressourcen sammeln, Ausrüstung craften und schließlich sogar eure eigene Burg errichten. Dabei könnt ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammentun oder gegen sie kämpfen. Eine genauere Beschreibung des Spiels findet ihr hier:

Was begeistert Spielerinnen und Spieler an V Rising? Die ersten etwa 1.500 Rezensionen auf Steam fallen sehr positiv aus: 84 Prozent zufriedene Vampire durchstreifen aktuell die Server von V Rising. Oft wird das Spiel mit den Survival-Hits Valheim und Rust verglichen. Denn einerseits gefällt vielen das Spielen und Bauen im Koop, andererseits stoßen aber auch die PvP-Komponenten, wie das Plündern gegnerischer Festungen auf Begeisterung.

Wenn ihr V Rising gerne alleine spielen wollt, müsst ihr euch allerdings auf eine Herausforderung gefasst machen:

Auch die Survival-Mechaniken, gepaart mit dem für das Genre ungewöhnliche Vampir-Setting gefallen vielen Spielerinnen und Spielern. Bei den Kämpfen gegen Bosse und andere Spieler fällt oft der Vergleich mit dem Action-RPG Diablo.

Was wird bisher noch kritisiert? Trotz aller Begeisterung kristallisieren sich auf Steam auch schon einige Kritikpunkte heraus, die offenbar mehreren Spielerinnen und Spielern ein Dorn im Auge sind:

Spielen erfordert Internetverbindung: In der Beschreibung des Spiels auf Steam wird angegeben, dass es möglich sei, offline zu spielen. Offenbar ist diese Funktion allerdings momentan noch nicht verfügbar. Einige Rezensionen fallen aus diesem Grund negativ aus. Die Entwickler haben aber bereits versprochen, diese Möglichkeit in den nächsten Tagen nachzuliefern.

Technische Probleme: Manche Spielerinnen und Spieler haben offenbar auch mit technischen Fehlern wie Rucklern, Abstürzen oder Ähnlichem zu kämpfen. Solche Probleme sind in einem Early-Access-Spiel natürlich nicht ungewöhnlich.

Keine Serverwechsel möglich: Momentan ist es offenbar nicht möglich, euren Fortschritt auf einen anderen Server mitzunehmen. Einzelne Server sind zudem auf 40 Spieler begrenzt. Wenn also euer angestrebter Koop-Partner auf einem anderen Server spielt, müsst ihr wohl oder übel von vorne anfangen.

Momentan ist es offenbar nicht möglich, euren Fortschritt auf einen anderen Server mitzunehmen. Einzelne Server sind zudem auf 40 Spieler begrenzt. Wenn also euer angestrebter Koop-Partner auf einem anderen Server spielt, müsst ihr wohl oder übel von vorne anfangen. Neuanfang oft schwierig: Zu Spielbeginn seid ihr auf den PvP-Servern nur kurze Zeit vor Angriffen anderer Spieler geschützt. Das reicht aber oft nur, um die grundlegendste Ausrüstung zusammenzukratzen. Der Kampf gegen erfahrenere Spieler wird danach schwierig. Neue Spieler werden oft ausgeraubt oder getötet, was zu Frustration führen kann. Wenn euch eine solche Aussicht nicht davon abhalten kann, das Spiel auszuprobieren, dann lest am besten unseren Anfänger-Guide:

Was haltet ihr von V Rising? Seid ihr noch skeptisch, was die Zukunft des Vampirspiels angeht, oder habt ihr es sogar schon selber ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!