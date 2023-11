Der Survival-Hit Valheim wächst unbeirrt weiter, enthüllt riesige Festung und neue Items

Die Ashlands sind ein Ort, für den ihr euch gut rüsten solltet.

Zwar könnt ihr die Ashlands in Valheim bereits besuchen, doch außer dem Lava-Tod gibt es dort nicht für euch zu finden. Die Entwickler zeigen nun in einem neuen Blogbeitrag, was ihr vom nächsten großen Update des Survival-Hits erwarten dürft.

Neue Bilder aus den Ashlands

Das nächst große Update für Valheim füllt im Süden der Spielwelt ein neues Biom mit Inhalten. Darunter soll eine große Festung sein, die ihr alleine oder mit anderen digitalen Wikingern erobern dürft.

Das erste Bild zeigt ein riesiges Bauwerk und Iron Gate verspricht bereits, dass die hohen Mauern nicht das einzige Hindernis sein wird, das es zu überwinden gilt.

So sah übrigens das letzte große Update Mistlands aus:

1:18 Valheim zeigt erstes Gameplay zum großen Mistlands-Update, und ihr könnt bereits spielen

Des Weiteren wurde ein zweites Bild mit einem neuen Rüstungsset gezeigt, das mit kohlrabenschwarzer Farbe und glühenden Augen das Thema Feuer aufgreift. Das Set trägt den Namen Embla, der Name eines der ersten Menschen, der in der nordischen Mythologie vorkommt.

Mit dem dritten Bild eines Schwertes wurde auf Kritik aus der Community zu dem bereits gezeigten neuen Waffen reagiert. Die Klingen waren den Spielern zu unspektakulär, weswegen das folgende Bild ein leuchtendes Schwert zeigt.

Dabei handelt es sich aber nicht nur um reine Kosmetik. Das Glühen verheißt einen Boost für die Waffe, denn sich Spieler aber erst verdienen müssen.

Wann soll Ashlands erscheinen? Dazu gibt es leider noch keine konkreten Infos. Das Spiel wächst langsam aber stetig, euer Ausflug in Tod und Lava kann aber noch etwas dauern.

Sparen beim Herbst Sale auf Steam

Aktuell könnt ihr beim Herbst Sale auf Steam ordentlich Geld sparen und auch für Valheim gibt ein Angebot.

Das Spiel ist noch bis zum 28. November 2023 um 40 Prozent reduziert und kostet damit 12 Euro.

Den ganz großen Hype wie zum Release kann Valheim nicht mehr entfachen, die Spielerzahlen sind jedoch konstant gut. Spielt ihr aktuell noch Valheim oder wartet ihr auf ein neues Inhalts-Update? Welche Neuerungen würdet ihr euch für kommende Erweiterungen wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.