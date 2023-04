Im Survival-Dauerbenner Valheim stürmt ihr bald Festungen mit neuen Belagerungswaffen

Im Ashlands-Update könnt ihr Belagerungswaffen nutzen.

Während es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauert, bis das Survivalspiel Valheim sein nächstes großes Update namens Ashlands erhält, geben die Entwickler immer wieder Einblicke in ihre Fortschritte und zeigen Details aus dem neuen Vulkan-Biom.

In einem Steam-Blogeintrag zeigen die Valheim-Entwickler nun neue Bilder aus dem Update. Unter anderem dürfen wir einen Blick auf die neueste Version verschiedener Kreaturen werfen, die das brennende Ödland bewohnen:

Die Bonemaw Serpent wird anscheinend eure Bootsfahrten zu einem gefährlichen Abenteuer werden lassen. Die Meereskreatur sieht nicht aus, als wäre sie uns wohlgesonnen, genauere Informationen zu ihr haben die Entwickler aber noch nicht für uns.

Valkyries und die unheimlichen Skelette namens Charred werden wohl die Festungen der Ashlands bewohnen, die ihr mithilfe von Belagerungswaffen stürmen könnt. Belagerungswaffen? Ihr habt richtig gehört. Schon vor einigen Tagen teilte ein Entwickler ein Bild von einer Art Karren mit einer kohlebetriebenen Vorrichtung. Nun gibt es ein weiteres Bild von der Waffe, wie genau sie funktioniert, können wir aber nicht erraten:

Wenn ihr sehen wollt, was die Entwickler bisher zum Ashlands-Update gezeigt haben, dann lest am besten unseren letzten Artikel zum Thema. Ein Releasedatum gibt es bisher noch nicht, wahrscheinlich müssen wir uns bis Ende 2023 oder Anfang 2024 gedulden.

Für alle Fans, die auf neue Inhalte hoffen, gibt es aber auch eine gute Nachricht. Denn das kleinere Update Hildir's Quest soll innerhalb der nächsten beiden Monate als Testversion veröffentlicht werden. Hier erwarten euch neue Kleidungsoptionen, Frisuren und verschiedene Mini-Bosse. Außerdem könnt ihr den Schwierigkeitsgrad eines Servers dann mit zahlreichen neuen Reglern anpassen:

Wie gefällt euch das neue Ashlands-Update bisher? Würdet ihr gerne eine düstere Festung inmitten von Lavaströmen und Ascheregen bauen? Oder hattet ihr gehofft, dass ihr im nächsten Update eine etwas freundlichere Region erkunden dürft? Und freut ihr euch auf die neuen Server-Optionen mit Hildir's Quest? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!