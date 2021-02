In Valheim könnt ihr viele Tode sterben. An euer Wikingerleder wollen Trolle, riesige Bossgegner oder der wohl schlimmste Feind von allen - die fiesen Killer-Moskitos. Besonders blöd ist es, wenn ihr weit weg von eurem Zuhause sterbt und euer Loot für euch unerreichbar in der Welt herumliegt. Doch verzagt nicht, denn ein Spieler-Clan hilft euch weiter!

Der Body Recovery Squad rettet euch und euren Loot

Einige Valheim-Spieler haben sich zum Body Recovery Squad - kurz »BRS« - zusammengeschlossen. Wenn ihr eure Ausrüstung verloren habt oder auf einer viel zu gefährlichen Insel festsitzt, dann könnt ihr sie zur Hilfe rufen. Auf Reddit gibt es schon einige abenteuerliche Erfolgsgeschichten.

Was bietet der BRS für Hilfe an? Der Spieler-Clan agiert unter dem Motto »No Iron Left Behind«. Wenn ihr Support anfordert, begleiten sie euch in eurer Spielwelt, egal ob ihr euren Loot zurückerobern wollt oder ob ihr Hilfe bei der Heimreise braucht. Ihr bekommt also eine Mannschaft aus starken Kriegern, die euch unterstützen - sogar Odin dürfte von so viel Einsatz der Wikinger-Gemeinschaft beeindruckt sein.

Wie rufe ich den BRS zur Hilfe? Ihr erreicht den Squad über diesen Discord-Channel. Bei #assistance-application könnt ihr signalisieren, dass ihr Support benötigt, anschließend vereinbart ihr einen Termin für das Abenteuer. Im Moment gibt es vier Operatoren, die für Einsätze bereit stehen.

Wie genau läuft das? Ein Dankeschön auf Reddit zeigt, wie ein Einsatz des BRS aussieht. Der Spieler DuinCloud wagte sich zu weit in die Welt hinaus und wurde von Deathsquitos gemeuchelt. Er versuchte auf eigene Faust, seinen verlorenen Loot zurückzuholen, doch die mordlustigen Insekten erwischten ihn ein zweites Mal. Statt frustriert aufzugeben, erinnerte er sich an den BRS und kontaktierte die Gruppe:

"Nachdem ich bis zehn gezählt habe, habe ich nicht wütend abgebrochen, sondern mich daran erinnert, dass ich einen Post vom Body Recovery Squad bei Reddit gesehen hatte. Also nahm ich Kontakt auf. Und in kürzester Zeit nahm ich an einem spaßigen Abenteuer teil und habe meine Ausrüstung zurückbekommen. Es war wundervoll. Die Leute von BRS waren auch sehr freundlich. Empfehle ich weiter!"

Auch auf dem Discord-Server der Gruppe zeigen sich viele Valheim-Spieler dankbar und begeistert. Vor allem freuen sie sich, dass ihnen jetzt keine lange Grind-Zeit bevorsteht, um alles zurückzubekommen, was sie verloren hatten.

Ihr sucht Tipps für Valheim? Damit ihr gar nicht erst gerettet werden müsst, solltet ihr am besten einen Blick in unsere hilfreichen Valheim-Guides werfen. Darin verraten wir euch, wie ihr alle Bosse besiegt, richtig farmt, Tiere züchtet und mehr.

Falls euch Valheim seit kurzem schwieriger vorkommt, dann liegt ihr damit übrigens richtig: Der neueste Patch 0.146.8 macht die Bosskämpfe fordernder, weil ihr zu gut geworden seid.

Wie findet ihr die Idee des BRS? Hätte euch diese Art von Hilfe auch schon mal den Tag gerettet? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen.