Valheim lüftet den Nebel und zeigt, was nach Hearth & Home passiert

Hearth and Home, das erste große Inhalts-Update für Valheim, liegt schon einen Monat zurück. Jetzt gewährt Entwickler Iron Gate Studio bei Steam einen genaueren Blick darauf, was virtuelle Wikinger danach erwartet. Alle denken natürlich an das neue Biom Mistlands, das die Hauptattraktion des nächsten großen Updates darstellt.

Allerdings wollen die Entwickler vorher auch kleinere Patches aufspielen, die weitere Neuerungen im Gepäck haben. Erste Konzeptbilder zeigen ein neues Dungeon in der verschneiten Bergregion. Vereiste Höhlenwände im schummerigen Fackelschein sollen euch einen ersten Vorgeschmack auf die Atmosphäre dieser Orte geben.

Wie sich der Spaß am Ende ausformt, bleibt aber explizit offen. Die Entwickler sind weder bei den neuen Dungeons noch beim Nebellande-Biom sicher, wie die Inhalte bei Release aussehen. Zumindest aber erhaltet ihr durch die gezeigten Bilder eine Idee von der Stimmung:

Ein Bild zeigt eine Halloween-Lampe. Die befindet sich so bereits in Valheim, damit ihr zwar nicht unbedingt geschichtlich korrekt, aber zumindest stilecht Wikinger-Halloween feiern könnt. Was sonst noch alles neu mit Hearth and Home zu Valheim hinzukam, lest ihr hier:

Weltenverbleib noch ungeklärt

Die Entwickler von Iron Gate erklärten zudem ganz klar, dass noch nicht bekannt ist, ob eure bisherigen Spielwelten das große Mistlands-Update überleben werden. Möglicherweise muss ein Wipe stattfinden, bei dem sämtlicher Spielerfortschritt zurückgesetzt wird.

Im jetzigen Entwicklungsstand können die Hersteller allerdings noch keine gesicherten Aussagen treffen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren. Bereits bei Hearth and Home empfahl Iron Gate, komplett neu anzufangen.

Einen Release-Termin für das nächste Update verrieten die Entwickler indes nicht. Bislang ließ sich das Team allerdings viel Zeit - Hearth and Home kam rund sieben Monate nach dem Early-Access-Release heraus. Dafür steckte der Patch dann auch randvoll mit Inhalten und Verbesserungen.

Ging der Hype um Valheim gänzlich an euch vorbei? Schaut unseren Early-Access-Test als Video, um die Faszination hinter dem Spiel nachvollziehen zu können. Spielt ihr dagegen schon und könnt ein paar Tipps gebrauchen, helfen wir euch mit unseren praktischen Guides zu Valheim.