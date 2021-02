Im Survivalspiel Valheim sammelt ihr mit der Zeit viele Gegenstände ein. Darunter Ressourcen, die ihr beispielsweise für den Bau eines Hauses oder für das Crafting neuer Ausrüstung, wie etwa die Wolfsrüstung braucht. Irgendwann ist das Inventar aber voll und es fällt schwer, die Übersicht zu bewahren.

Hier kommen drei interessante Mods für den Steam-Hit ins Spiel.

Equipment & Quick Slots

Was ist das für eine Modifikation? Mit der Mod "Equipment & Quick Slots" von RandKnapp ist es einfacher, die Gegenstände im Auge zu behalten, die ihr gerade ausgerüstet habt. Denn diese findet ihr in eigenen Slots des Inventars.

Zusätzlich bekommt ihr drei weitere Quickslots. In diese legt ihr Waffen, Werkzeuge und andere Items, auf die ihr dann per Hotkey schnell zugreift.

So installiert ihr die Mod: Um die Mod zu nutzen, ladet ihr euch die 446 KB große Datei über die Website von Nexusmods herunter.

Daraufhin entpackt ihr "EquipmentAndQuickSlots.dll" den Ordner »Valheim/BepInEx/plugins«.

Discard Inventory Items

Was ist das für eine Modifikation? Habt ihr euch gewundert, warum es nicht funktioniert, Gegenstände direkt aus dem Inventar mit nur einer Taste wegzuwerfen? Das wäre doch viel geschickter, um schnell Platz und Ordnung zu schaffen.

Die Mod "Discard Inventory Items" von aedenthorn ermöglicht euch genau das. Nach der Installation entfernt ihr durch Drücken der "Entfernen"-Taste den ausgewählten Gegenstand sofort aus dem Rucksack.

Dabei könnt ihr sogar Stapel von Items in Teilen loswerden. Wählt ihr solche Stapel aus, dann müsst ihr nur die Menge angeben, die ihr wegwerfen möchtet.

Achtung! Die Gegenstände verschwinden unwiderruflich und es gibt auch keinen Warnhinweis!

So installiert ihr die Mod: Zur Installation ladet ihr euch die 3 KB große Datei von Nexusmods herunter und entpackt sie in das Verzeichnis »Valheim/BepInEx/plugins«.

Es gibt noch weitere spannende Modifikationen für Valheim. Darunter eine, die das Bauen erweitert:

More Slots

Was ist das für eine Modifikation? Mit der Modifikation von Fang86 fügt ihr dem Inventar in Valheim weitere Zeilen mit Slots hinzu. Pro Zeile bekommt ihr zusätzliche acht Felder für eure Ausrüstung. Dadurch steigert sich zwar nicht die Last, die ihr tragen könnt, die zusätzlichen Plätze sorgen aber für ein wenig mehr Ordnung.

Achtung! Entfernt ihr diese Mod wieder aus dem Spiel, dann sind alle Gegenstände weg, die sich in den zusätzlichen Slots befunden haben!

So installiert ihr die Mod: Ihr könnt euch die 86 KB kleine Datei über Thunderstore herunterladen. Anschließend entpackt ihr "moreslots.dll" in das Verzeichnis »Valheim/BepInEx/plugins«.

Startet Valheim, damit die Config-Datei erstellt wird. Diese findet ihr dann unter »Valheim/BepInEx/config«. Ändert dort einfach den Wert hinter dem "=", um die Zahl der Zeilen zu erhöhen.

Die Mod "More Slots" benötigt zusätzlich noch das Tool "Harmony", welches ihr über den Steam Workshop findet.

Das ist außerdem wichtig: Für alle drei Mods braucht ihr die extra Modifikation BepInEx:

Ladet euch das BepInExPack von der Website herunter

Entpackt die Datei in irgendein Verzeichnis eurer Wahl

Nun kopiert ihr die Inhalte des BepInExPack_Valheim-Verzeichnisses nach »\steamapps\common\Valheim«.

Was sagt ihr zu den Inventar-Mods? Lässt sich der Survival-Hit Valheim so angenehmer spielen?