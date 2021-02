Valheim: Wie ihr die Pickaxe bekommt

Valheim ist der neueste große Survival-Hype auf Steam. Auf dem Programm steht: in einer nordischen Fantasy-Welt ums Überleben kämpfen, wahlweise solo oder im Koop. Doch euer Abenteuerleben beginnt mit vergleichsweise simplen Bedürfnissen. Eines davon ist die Suche nach einer Spitzhacke (engl. Pickaxe). Klingt erstmal unscheinbar, doch die Pickaxe ist einer der wichtigsten Gegenstände des Spiels.

Unser Guide verrät euch die Gründe - und natürlich auch, wie ihr den begehrten Gegenstand craftet. Schlechte Nachricht vorweg: Ihr müsst dafür den ersten Boss bezwingen.

Mehr Guides bei GameStar Plus: Zu Valheim entsteht aktuell ein weiterer ausführlicher Einsteigerguide, der euch alle ersten Fragen zu Hausbau, Ausrüstung und Kampf beantwortet. Ein Blick in die GameStar-Plus-Sektion lohnt sich also - wir verlinken den Guide hier, sobald er verfügbar ist.

Warum ist die Spitzhacke so wichtig?

Die Pickaxe erfüllt in Valheim drei essenzielle Funktionen:

Terraforming: Ihr könnt damit den Boden bearbeiten, um beispielsweise Gräben zu buddeln. Steine zerkloppen: Mit der Pickaxe zerlegt ihr Felsbrocken in ihre Einzelteile, um eure Steinvorräte aufzustocken und Baufläche einzuebnen. Erzabbau: Für stärkere Rüstungen und Waffen benötigt ihr Metallerze, die ihr mit der Pickaxe abbauen könnt.

Besonders Terraforming und Erzabbau sind überlebenswichtig, um in Valheim langfristig eine Chance zu haben. Ohne starke Rüstungen seid ihr im späteren Spiel ziemlich aufgeschmissen.

Was ist mit der Stone Pickaxe? Obwohl schon Infos zu ihr existieren, ist die Stein-Spitzhacke im aktuellen Build des Spiels noch nicht enthalten. Die wäre nämlich deutlich leichter zu craften - lediglich Stein und Holz bräuchtet ihr. Wahrscheinlich erscheint dieser Inhalt mit einem der kommenden Updates.

Wo bekomme ich die Pickaxe?

Und jetzt kommt die schlechte Nachricht: Um an die Antler Pickaxe zu gelangen, müsst ihr den ersten Boss Eikthyr ("Eikthyrnir" in der nordischen Mythologie) bezwingen. Um das zu schaffen, solltet ihr unbedingt die wichtigsten Schritte des Early Game hinter euch bringen, also ein eigenes Heim errichten, Lederrüstungen craften, für Bewaffnung sorgen und alle möglichen Arten von Nahrung ran karren.

Wieso? Weil unterschiedliche Nahrungsarten euch ermöglichen, euren Pool an Lebenspunkten über das Maximum hinweg zu erhöhen. Dazu gleich mehr.

Wenn ihr Eikthyr besiegt habt, erhaltet ihr das sogenannte Hard Antler, also ein spezielles Geweih, das ihr zusammen mit zehn Holz zur Antler Pickaxe verarbeitet. Eikthyr lässt mehrere Hard Antlers fallen, sodass ihr Ersatzhacken ins Inventar packen könnt.

Für die Pickaxe benötigt ihr also:

1x Hard Antler

10x Holz

Wie besiege ich Eikthyr?

Um Eikthyrnir zu beschwören, müsst ihr direkt am Startpunkt eurer Valheim-Reise mit dem Runenstein interagieren. Der weist euch den Weg.

Sobald ihr am Schrein ankommt, platziert ihr dort eine Deer Trophy und startet den Kampf. Eikthyrnir lässt sich mit Pfeil und Bogen relativ bequem in die Knie zwingen. Haltet Abstand, beobachtet die Muster der Kreatur, bufft euch mit den unterschiedlichen Nahrungsmitteln.

Jedes Nahrungsmittel könnt ihr bloß einmal konsumieren, um euer HP-Limit um mehrere Punkte zu erhöhen. Deshalb ist Vielfalt wichtig. Die Beeren im Startgebiet geben euch +10 HP, mit gekochtem Fleisch packt ihr sogar +25 HP oben drauf.

Natürlich könnt ihr auch ohne Buffs den Kampf gegen Eikthyrnir suchen. Mit der richtigen Fernkampfstrategie gehört der Sieg bald euch. Und damit auch die Pickaxe.