Valkyria Chronicles 4 - Release schon im September

Sega gibt bekannt, dass Valkyria Chronicles 4 bereits am 25. September 2018 erscheinen wird. Es handelt sich um die Veröffentlichung des ersten wirklich neuen Valkyria-Spiels im Westen, seit Valkyria Chronicles 2 für die PSP, im Jahr 2010.

Das HD-Remaster von Valkyria Chronicles hatte jedoch seit Juni 2016 auch in unseren Gefilden einen Nerv getroffen und sich gut verkauft. Somit bringt Sega den vierten Teil des Fantasy-Mixes aus RPG, Strategie und Action auch zu uns.

In einer Fantasiewelt kommt es in Valkyria Chronicles 4 zu einem Weltkrieg. Wir folgen im neusten Serienableger der Truppe E der Föderation. Kommandant Claude Wallace führt an der Seite seiner Kindheitsfreunde einen aussichtslosen Krieg für den Frieden.

Die Charaktere spielen eine große Rolle

Das Spiel präsentiert sich durchaus storygetrieben und thematisiert unter anderem das Erwachsenwerden im Krieg. Neben Claude Wallace komplettieren die Ingenieurin und Waffenexpertin Riley Miller, der heißblütige Darcsen Raz, der Scharfschütze Kai Schulen und weitere Charaktere das Team.

Das Kampfsystem ist eine Mischung aus rundenbasierter Strategie, Rollenspielelementen und Third-Person-Shooter. Wie ihr dem Trailer unter dem Artikel entnehmen könnt, zeichnet sich der Titel auch durch seinen Anime-Stil in Aquarell-Optik und seinen imposanten Score aus. PC-Spieler dürfen sich Ende September auf 4K-Auflösung und Ultra-Widescreen-Unterstützung freuen.

