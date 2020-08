Valorant wirft im neuen Modus seine größte Besonderheit über Bord

Der Release von Episode 1 Akt 2 in Valorant steht kurz vor dem Startschuss. Euch erwartet in Update 1.05 die neue Agentin Killjoy (aus Deutschland), ein neuer Deathmatch-Spielmodus, Akt-Ränge und eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen.

Besonders der Deathmatch-Modus springt ins Auge, da er Valorants größte Besonderheit, die Skills, komplett über Bord wirft und somit vom Gameplay her noch stärker an CS:GO erinnert. Was genau im neuen Update drinsteckt, führen wir in diesem Artikel für euch auf. Zunächst bekommt ihr aber mal die wichtigsten Infos:

Wann startet Update 1.05? Am 5. August gegen 09:00 morgens sollen die Update-Arbeiten abgeschlossen sein. Dann sollte Patch 1.05 samt der neuen Agentin Killjoy zur Verfügung stehen.

Wann beginnt Deathmatch? Der neue Modus kommt erstmal nur als Beta-Version und außerdem für begrenzte Zeitfenster. Bereits am Tag des Release, am Mittwoch, den 5. August, beginnt der erste Durchlauf.

Patch 1.05 beinhaltet viele Neuerungen für Valorant:

Neue Agentin

Die neue Heldin Killjoy kommt aus Deutschland und führt ihre Ingenieurskunst aufs Schlachtfeld. Dazu gehört ein platzierbarer Geschützturm, der es ihr erlaubt, einen Bombenort auch mal ganz allein zu halten.

Was Killjoy sonst noch auf dem Kasten hat, lest ihr in unserem Feature:

Im Trailer könnt ihr euch die Besonderheiten von Killjoy ebenfalls anschauen:

Deathmatch-Modus

Valorants neue Deathmatch-Spielweise verzichtet komplett auf Skills. Die Regeln sind einfach und konzentrieren sich auf Gunplay:

10 Spieler, jeder gegen jeden, Respawn aktiviert

Wer als erstes 30 Frags erzielt, gewinnt die Partie. Sonst gewinnt, wer nach 6 Minuten die meisten Kills hat.

Keine Helden-Fähigkeiten

Jeder startet mit einem zufälligen Agent - der ohne Skills rein kosmetisch bleibt.

Nur euer Waffengeschick zählt.

Schwere Schilde werden automatisch vergeben.

Alle Waffen sind kostenlos erhältlich.

Frags lassen Heilungskisten erscheinen, die außerdem die Waffe nachladen.

Alle Gegner tauchen regelmäßig auf der Minikarte auf.

Akt-Ränge

Ab sofort stellt Valorant eure Erfolge im Ranglisten-Modus am Ende des jeweiligen Akts durch ein besonderes Emblem dar. Hier könnt ihr erkennen, wie viele Matches ihr auf dem jeweiligen Rang gewonnen habt. Das Ganze sieht dann in etwa so aus:

Neuer Battle Pass

Mit Akt 2 von Episode 1 startet auch ein neuer Battle Pass für Valorant. Für rund 10 Euro erhaltet ihr dann Zugriff auf Goodies wie Waffen-Skins, Anhänger und Sprays. Zum Abschluss lockt wie beim ersten Battle Pass ein neues Messer. Wer den Pass nicht kauft, erhält immerhin ein paar wenige Items kostenlos.

Was der Battle Pass von Akt 2 genau enthält, zeigt euch der Trailer:

Die kleineren Verbesserungen und Balance-Anpassungen in Update 1.05 für Valorant könnt ihr euch im offiziellen Blogpost durchlesen.