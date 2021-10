Steam Deck: Neue Videos zeigen, wie gut Spiele auf dem Handheld laufen

Zum Jahresende 2021 sollen die ersten Vorbesteller endlich ihr Steam Deck in den Händen halten. Der Handheld hat seit seiner Enthüllung für allerlei Gesprächsstoff gesorgt, und noch immer sind einige Details unklar. Vor allem die Spieleleistung bleibt ein bestenfalls zu schätzender Wert - bis jetzt!

Denn Valve hat auf dem Twitter-Account des Steam Deck eine Reihe an Videos veröffentlicht, die endlich eine Reihe an Spielen in Aktion zeigen. Auch beteiligte Entwickler, die ein Vorseriengerät erhalten haben, beteiligen sich an der Aktion und liefern eigene Videos. Wir haben euch das bisher gezeigte Material übersichtlich aufbereitet.

Alle weiteren Infos zu Release, Preis, Akkulaufzeit und mehr rund um das Steam Deck findet ihr in unserer großen Übersicht:

Alle gezeigten Spiele auf dem Steam Deck

Vorab muss man eines zu den gezeigten Demos beachten: Weder Valve noch die beteiligten Entwickler sagen, mit welchen Qualitätseinstellungen man die Titel spielt - das solltet ihr im Hinterkopf behalten.

Direkt zum Spiel springen:

The Witcher 3: Wild Hunt

Der wohl prominenteste Titel in dieser Liste ist das Kult-Rollenspiel von CD Projekt RED. Geralt darf auch unterwegs Monster schnetzeln, Frauenherzen erobern, Königreiche stürzen und seine Ziehtocher suchen. Nachdem das Spiel bereits auf der deutlich schwachbrünstigeren Nintendo Switch zum Laufen gebracht wurde, sollte das aber kaum überraschen.

Devil May Cry 5

Das Action-Feuerwerk Devil May Cry 5 gibt sich auch auf dem Steam Deck die Ehre. In Gestalt von Nero, Dante und dem mysteriösen V (nein, nicht der aus Cyberpunk 2077!) braten wir den Ausgeburten der Hölle zünftig eine über - inklusive der serientypisch flotten Sprüche. Wie viel Spaß das macht, verrät euch unser Test.

Psychonauts 2

Das neue Abenteuer von Raz verschlägt euch in allerlei skurrile Welten, in denen ihr euch als Psychonaut in die Untiefen des menschlichen Geistes wagt. Wie gut der witzige Platformer geworden ist, erfahrt ihr in unserem Test:

Sable

Das außergewöhnliche Open-World-Abenteuer Sable hat zwar technische Ecken und Kanten, bietet aber jedem, der sich darauf einlässt, ein einzigartiges Spielerlebnis. Auch auf dem Steam Deck scheint der Titel eine gute Figur abzugeben.

System Shock 2

Okay, das ist nun wirklich keine Sensation. Aber weil System Shock 2 so kultig ist und noch immer viele Fans besitzt, ist es doch irgendwie beruhigend zu wissen, dass wir auch unterwegs von Shodan terrorisiert werden können. Auch in unserem Podcast würdigen wir System Shock 2 als eines der besten Spiele, die wir je gespielt haben.

QField

Der temporeiche Multiplayer-Shooter wurde vom Entwickler Frozen Phoenix ebenfalls auf dem Steam Deck getestet. Offenbar ist das Ergebnis mehr als zufriedenstellend. Weitere Infos zu QField und sogar eine spielbare Demo findet ihr auf der Steam-Produktseite.

Skater XL

Wenn ihr zwar an der frischen Luft seid, aber nicht skaten könnt, ist das kein Beinbruch. Denn dank Skater XL könnt ihr in der Halfpipe einfach das Steam Deck auspacken und trotzdem versuchen, die Umstehenden mit euren Kickflips, Ollies und Grind-Tricks zu beeindrucken. Erfolgschancen: eher gering.

Riven

Auch das Myst-Sequel Riven scheint gut auf dem Handheld zu laufen. In diesem Video kann man vor allem einen guten Eindruck davon bekommen, wie sich mauslastige Titel mithilfe der Touchpads steuern lassen. Adventure-Füchse sollten also genau hinschauen, um sich ein Urteil zu bilden.

Wie lautet eure Meinung zu dem bislang Gezeigten? Kann euch die Spieleleistung des Steam Deck überzeugen? Lasst es uns in den Kommentaren wisssen!