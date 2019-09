Für das Vampir-RPG Code Vein können US-Spieler auch mit Blut bezahlen

Blut spenden ist eine gute Sache. Immerhin kann jede Spende potenziell Leben retten. Wer aber noch einen zusätzlichen Anreiz braucht, kann dafür diverse Kleinigkeiten abstauben. Demnächst dürfen Spender in San Diego sogar auf das japanische Action-Rollenspiel Code Vein hoffen, das am 27. September veröffentlicht wird.

Eine Aktion, von der im Grunde jeder profitiert. Bandai bewirbt sein Spiel, Interessenten gehen Blut spenden und bekommen dafür ein kostenloses Rollenspiel zum Release. Allerdings auch eine Aktion, die nur Spielern in den USA offen steht, genauer gesagt in San Diego.

Das Event findet am Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr (19:00 bis 23:00 Uhr CET) auf dem Gas Lamp Square in San Diego statt. Also exakt der Tag, an dem Code Vein auch veröffentlicht wird. Wer zu diesem Zeitpunkt an Ort und Stelle sein kann, muss sich vorher aber online registrieren. Neben dem Spiel bekommen Blutspender noch ein »promo blood kit«.

Effektiv dürfen Spieler Code Vein also mit ihrem Blut bezahlen und brauchen nicht auf ihre Geldvorräte zurückgreifen. Auf Steam kostet Code Vein immerhin 50 Euro.

The Lost aren't the only ones who need your blood! On September 27th, celebrate the #CODEVEIN launch by donating blood to those in need.



Follow the link to pre-register and learn more about our Blood Drive during TwitchCon weekend: https://t.co/MvAkM5H5NZ pic.twitter.com/h7rKIGaeED