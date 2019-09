Das kommende Vampir-Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird doch nicht auf der Paradox-Hausmesse PDXCon spielbar sein. Die Fan-Convention findet von 18. bis 20. Oktober 2019 in Berlin statt.

Wie der Publisher uns via E-Mail mitteilte, werden alle Besucher, die ein Ticket gekauft haben, als Wiedergutmachung einen kostenlosen Steam-Key für das Spiel erhalten. Derlei beschenkte Besucher können das Spiel dann zum Steam-Release im März 2020 spielen. Vampire: Bloodlines 2 kostet auf Steam in der Vorbestellung 60 Euro.

Wer allerdings nur wegen Vampire: Bloodlines 2 nach Berlin reisen wollte, kann seine Tickets auch bis zum 3. Oktober 2019 zurückgeben und bekommt das Geld erstattet. Jeder, der ein Ticket gekauft hat, wird von Paradox über die Änderung bei Vampire Bloodlines 2 informiert. In dieser Mail sind auch Informationen enthalten, was es auf der PDXCon sonst noch zu sehen gibt.

