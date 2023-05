Tim Cain erklärt auf YouTube, wie sein Vampire: Bloodlines 2 ausgesehen hätte.

Tim Cain, der Erfinder von Fallout, hat vor rund 20 Jahren auch an Vampire: The Masquerade - Bloodlines mitgearbeitet. Das Vampirrollenspiel genießt bis heute, trotz seines technisch miesen Release-Zustands, immer noch einen hervorragenden Ruf bei vielen Fans.

Jetzt verrät der bekannte Entwickler auf seinem YouTube-Kanal, dass er und das von ihm gegründete Studio Troika Games, ursprünglich eine ganze Trilogie geplant hatten, die er aber vergessen hat.

Das hätte euch in der Vampire: Bloodline-Trilogie erwartet

Der Entwicklerveteran hat kürzlich zwei Dokumente aus seinem Fundus ausgegraben, in denen die grobe Geschichte der Fortsetzungen beschrieben wird, die er vergessen hatte.

Laut Cain wurden diese damals wahrscheinlich vom Publisher Activision angefragt, für den Fall, dass Bloodlines ein Erfolg wird. Dieser blieb bekanntermaßen aus, da man sich mit der zeitgleichen Veröffentlichung zu Half-Life 2 keinen großen Gefallen getan hatte.

Darum geht's in den Spielen: Die erste Fortsetzung sollte den Titel Exodus tragen und direkt an Bloodlines anknüpfen. Im Zentrum der Handlung steht die Gehenna. Bei diesem vampirischen Apokalypseereignis sollen die 13 Gründer der 13 verschiedenen Vampirfamilien des World of Darkness-Universums zurückkehren und ihre Nachkommen buchstäblich verschlingen. Auch der Urvampir Caine soll dabei wieder auferstehen.

Euer Charakter will deshalb fliehen und landet in einer Kleinstadt namens Barstow:

Offenbar steht Gehenna vor der Tür und viele Vampire versuchen, da herauszukommen. Du gehst nach Barstow, weil es dort am unwahrscheinlichsten ist, dass Vampire dorthin gehen, und du wirst nicht nur verfolgt, sondern es sind auch schon einige Vampire in Barstow, sodass es eine Frage ist, ob sie dir helfen oder dich verletzen werden. Aber Barstow ist der Ort, an dem sich das ganze Spiel abspielt.

Das Finale der Trilogie sollte den Untertitel Final Nights tragen. Laut Cain sollte Teil 3 in Las Vegas spielen, also erneut in einer Großstadt. Da seine Unterlagen nicht vollständig sind, kann Cain nicht viel zum Spiel sagen, aber er ist sich sicher, dass die Gehenna dort Wirklichkeit werden sollte.

Der Entwickler hat außerdem ein zweites Dokument gefunden, in dem Bloodlines mit nur einem Spiel fortgesetzt wird, das widerum Bloodhunt heißen sollte.

Auch hier flieht euer Charakter vor der bevorstehenden Gehenna und landet wieder in Barstow, wo er an einem Truckstop von all denen, die er in Bloodlines wütend gemacht hat , angegriffen wird. Im zweiten Akt des Spiels sollte die Reise auch hier weiter nach Las Vegas gehen.

Die offizielle Fortsetzung Bloodlines 2 befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklungshölle: Zuletzt wurde 2021 der Entwickler Hardsuit Labs von Publisher Paradox gefeuert, wer aktuell an dem Titel arbeitet, ist nicht bekannt.

Wie die Version von Hardsuit Labs ausgesehen hätte, könnt in folgendem Video sehen:

13:27 Vampire: Bloodlines 2 - Video: Darum sind die Fans besorgt - Video: Darum sind die Fans besorgt

Übrigens: Tim Cain verrät auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig coole Details zu Spielen, die er entwickelt hat. Für Fallout-Fans gab es erst kürzlich ein spannendes Video, in dem 26 Jahre nach dem Release den wahren Sinn und Zweck der Vaults verraten hat.

Was haltet ihr von diesen groben Ideen? Hättet ihr gerne die Bloodlines-Fortsetzung von Tim Caine gespielt oder freut ihr euch nach wie vor auf das echte Bloodlines 2, das eine völlig andere Geschichte erzählen wird?