Treue Anhänger updaten Vampire: Bloodlines immer weiter, das steckt im neuesten Fan-Patch

Das erste Vampire Bloodlines hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wird von Fans aber dennoch weiterhin geliebt und verbessert.

Wäre Vampire: The Masquerade - Bloodlines ein Mensch, wäre es schon volljährig. Die Fans lassen das Rollenspiel aber noch lange nicht ziehen, es wurden schon so einige Bugs ausgebügelt, die den Titel seit jeher beeinträchtigen. Das Kult-Spiel hat nämlich zum damaligen Release nicht sehr viel Liebe erhalten, weder von Spielern noch von den Entwicklern. Das hat sich aber geändert, auch der neue Fan-Patch soll das Spielerlebnis verbessern.

Version 11.4 zeigt schon anhand der hohen Zahl, wie viel Arbeit die Modder über die Jahre in das Spiel gesteckt haben. Es wird zum einen an Balancing-Änderungen geschraubt, die Tiger Claws teilen beispielsweise nun mehr Schaden aus. Aber auch der Übergang zwischen den First- und Third-Person-Animationen läuft jetzt flüssiger ab. Für Einsteiger wurde auch das Tutorial erweitert, jetzt erhalten diese auch Infos über etwaige Hotkeys.

Ihr könnt euch den Patch auf ModDB herunterladen.

Wieso müssen die Fans selbst ran?

Der Release von Vampire: The Masquerade - Bloodlines verlief alles andere als geplant für das Entwicklungsstudio Troika Games. Zum einen war der Zeitpunkt äußerst ungünstig gelegt: Mit Half-Life 2 und Halo 2 gab es mächtige Konkurrenz, die zur selben Zeit erschienen sind. Dazu konnte sich die ursprüngliche Version des Spiels nicht mit Ruhm bekleckern, der Titel war anfangs von Bugs übersät.

Bei den geringen Spielerzahlen wurde der Support schnell eingestellt. Treue Fans erkannten aber das Potenzial des Blutsauger-Rollenspiels und nahmen die Arbeit selbst in die Hand – bis heute. Auf den zweiten Teil wird ja weiterhin sehnlichst gewartet, aber auch beim Nachfolger läuft nichts so, wie es soll.

Das letzte Gameplay-Video ist schon knapp drei Jahre alt:

2:22 Vampire: Bloodlines 2 - Mehr rasantes Gameplay & verführerische Blutsauger im neuen Trailer

Nach vielen Verschiebungen musste das gesamte Studio das Projekt verlassen. Bloodlines 2 soll zwar noch kommen, aber ein Releasedatum und wer überhaupt aktuell daran arbeitet, ist nicht bekannt. Das kann sich also noch eine Weile ziehen. Dann eben doch lieber den Erstling spielen – mittlerweile ist das Spiel auch dank der Fans in einem guten Zustand.

Habt ihr Lust, Vampire: The Masquerade - Bloodlines nach so vielen Jahren eine Chance zu geben oder interessieren euch solche alten Schinken nicht mehr? Wartet ihr also lieber sehnsüchtig auf den zweiten Teil oder reizt euch die Welt der Vampirclans einfach nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!