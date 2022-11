Vampire Bloodlines 2: Das Rollenspiel mit der problematischen Entwicklung könnte näher sein als gedacht

Ursprünglich sollte Vampire Bloodlines 2 bereits 2020 erscheinen. Im Laufe der letzten Jahren häufen sich aber die Probleme und Kontroversen während der Entwicklung und bis heute wissen wir nicht, wann das Rollenspiel letztendlich erscheinen soll.

Jetzt gibt es endlich ein neues Lebenszeichen. Und das stammt vom Chef des Publishers Paradox höchstpersönlich. Fredrik Wester schließt nämlich im Gespräch mit der schwedischen Website Privata Affärer (via PCGamer) einen Release im Jahr 2023 nicht aus. Eine Bekanntgabe des finalen Launch-Termins soll nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Warum Vampire Bloodlines 2 auf keinen Fall scheitern darf, thematisiert Rollenspiel-Connoisseur Micha übrigens in seiner ausführlichen Kolumne zu dem Thema. Lest am besten einfach mal selbst rein:

Endlich Neuigkeiten zu Bloodlines 2

Release-Termin soll bald bekannt gegeben werden: Nach diversen Verschiebungen und zahlreichen Problemen während der Entwicklung - weiter unten dazu mehr - verrät Paradox-Chef Fredrik Wester, dass Vampire Bloodlines 2 in absehbarer Zeit einen Release-Termin verpasst bekommt.

Diesbezüglich möchte man sich in Anbetracht der bisherigen Entwicklungsgeschichte absolut sicher sein. Momentan ist nicht einmal bekannt, welches Studio hinter dem Rollenspiel steckt, nachdem dem vorherigen Entwickler Hardsuit Labs das Projekt Anfang 2021 weggenommen wurde.

2023 als Release-Jahr absolut nicht unmöglich: Wester schürt Hoffnung, dass Vampire Bloodlines 2 vielleicht sogar 2023 veröffentlicht werden könnte. Auf die Frage danach antwortet der Paradox-CEO zumindest, dass dies absolut nicht unmöglich sei.

Fans sollten sich natürlich in Geduld üben und unbedingt einen konkreten offiziellen Release-Termin abwarten. Sobald es Neuigkeiten zu Vampire Bloodlines 2 gibt, lassen wir es euch natürlich wissen.

Die vielen Probleme von Bloodlines 2

Vampire Bloodlines 2 sollte eigentlich schon im März 2020 erscheinen. Im August desselben Jahres wurde der Release dann jedoch auf einen unbestimmten Zeitpunkt 2021 gelegt. Kurze Zeit später trennte sich Publisher Paradox Interactive von den beiden führenden kreativen Köpfen hinter dem Projekt: Lead Writer Brian Mitsoda und Creative Director Ka’ai Cluney.

Mitsoda und Cluney hatten zuvor knapp fünf Jahre an dem Rollenspiel gearbeitet. Bloodlines 2 stellte für beide ein Herzensprojekt dar. Was hinter ihrer Entlassung steht, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel zu dem Thema nachlesen:

Danach ließ der nächste Paukenschlag nicht lange auf sich warten: Die Senior Narrative Designerin Cara Ellison stieg bei dem damaligen Entwickler hinter Bloodlines 2 Hardsuit Labs aus, um beim australischen Studio League of Geeks mitzuarbeiten. In ihre Fußstapfen trat dann Samantha Wallschlaeger, die zuvor ein Teil von Studios wie BioWare oder Monolith war.

Anfang letzten Jahres trennte sich aber dann Paradox von Hardsuit Labs und verschob den Release von 2021 auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Wer aktuell an Vampire Bloodlines 2 arbeitet, ist nicht bekannt. Wester zufolge möchte Paradox nichts zu früh bekannt geben, da dies in der Vergangenheit bereits nach hinten losgegangen ist.

Warum bereits im Jahr 2019 Skepsis gegenüber Bloodlines 2 angebracht war, könnt ihr übrigens in unserem Video zu dem Thema nachverfolgen. Eine ausführliche Plus-Preview haben wir ebenfalls für euch parat, aus der bereits ein paar offensichtliche Probleme des Rollenspiels hervorgingen.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Vampire Bloodlines 2: Kann das Rollenspiel nach seiner turbulenten Entwicklungsgeschichte in euren Augen überhaupt noch was werden? Oder haltet ihr euch mit eurer Vorfreude lieber zurück? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!