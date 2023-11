Genug beschauliches Mittelalter! Das neue Dynasty-Spiel macht euch zum düsteren Vampir-Lord

Als Blutsauger könnt ihr in Vampire Dynasty ein Schloss bauen und euch an die Spitze der düsteren Gemeinschaft der Vampire setzen.

Mittlerweile gehört zu jedem neuen Jahr auch die Ankündigung eines neuen Dynasty-Spiels. Und nein, damit ist nicht Dynasty Warriors gemeint. Es geht um die Dynasty-Spiele des österreichischen Publishers Toplitz, die euch in eine offene Welt entlassen, wo ihr kleine Dörfer baut, eine Familie gründet und schließlich zahlreiche Untertanen um euch schart.

Der bislang erfolgreichste Ableger dieser Reihe war Medieval Dynasty, Spiele wie Sengoku Dynasty und Wild West Dynasty befinden sich gerade im Early Access. Ab 2024 gesellt sich jetzt auch noch Vampire Dynasty hinzu, das ein Stück weit ins Mittelalter zurückkehrt. Allerdings in eine düstere, fiktive Version davon.

Denn Vampire Dynasty soll der erste Teil der Serie sein, der sich an keine historische Vorlage kettet, sondern euch zu blutsaugenden Schreckgestalten macht - die aber trotzdem noch gerne den Hammer schwingen. Wir stellen euch das neue Spiel weltexklusiv vor.

1:42 Vampire Dynasty exklusiv enthüllt: Aufbaustrategie trifft Open-World-Rollenspiel

Eure eigene Blutlinie

Vampire Dynasty wird schon allein aufgrund des Settings das bislang außergewöhnlichste Spiel der Dynasty-Reihe. Immerhin seid ihr als mächtiger Vampir unterwegs, der gerade erst frisch angezapft wurde und sich nun an die neuen Fähigkeiten gewöhnen muss.

Vor allem geht es aber darum, sich in der vampirischen Gesellschaft zu behaupten und wie der Name verrät, mal wieder eine Dynastie zu begründen, die Jahrtausende überdauert. Nur in diesem Fall eben, indem ihr eure Opfer beißt und dann darüber entscheidet, ob sie weiterleben dürfen, sterben oder sich euch anschließen müssen.

Exklusive Screenshots: Diese Szenen aus Vampire Dynasty gibt es nur bei uns.

Beim Erkunden der offenen Welt erlebt ihr zudem immer wieder kleine Abenteuer, fällt Entscheidungen und müsst euch gegen Vampirjäger oder andere Feinde zur Wehr setzen. Das verbessert zusätzlich eure übernatürlichen Kräfte, mit denen ihr sogar als Fledermaus durch die Nacht flattern könnt.

Draculas Traumschloss

Einer der wichtigsten Inhalte des typischen Genre-Mixes der Dynasty-Spiele bleibt allerdings der Aufbau. Da ist nur die Frage: Was baut man als Vampir überhaupt? Ihr werdet euch sicher nicht einfach damit zufriedengeben, eine kleine Bruchbude zu bewohnen oder als Schmied zu arbeiten.

Vampire Dynasty entsteht in der Unreal Engine 5 und bietet das bisher umfangreichste Bausystem der Serie.

Stattdessen will Vampire Dynasty das bislang umfangreichste Bausystem der gesamten Reihe bieten und euch dazu befähigen, von einem finsteren Horrorschloss aus über das Umland zu herrschen. Ihr sollt dazu in der Lage sein, ein mehrstöckiges Prachtschloss in die Landschaft zu pflanzen, das einen wundervoll gotischen Charme versprüht.

Wahlweise könnt ihr besagtes Schloss mit euren Freunden auftürmen. Immerhin bietet Vampire Dynasty bereits zum Early Access einen Multiplayer für bis zu vier freiwillige Blutsauger.

Was haltet ihr von Vampire Dynasty? Ist das genau der richtige nächste Schritt für die Reihe oder hättet ihr andere Ideen besser gefunden? Haltet ihr es überhaupt für sinnvoll, dass derart regelmäßig neue Spiele der Reihe veröffentlicht werden oder wird euch das langsam etwas zu viel? Nutzt den Kommentarbereich und sagt uns, wie ihr darüber denkt!