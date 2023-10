Medieval Dynasty: Die Mittelalter-Sensation bekommt noch dieses Jahr einen Multiplayer

Bald seid ihr nicht mehr nur alleine mit eurem Esel in Medieval: Dynasty unterwegs.

Für den Dezember könnt ihr schonmal heimelige Mittelalterabende mit Freunden planen, denn da kommt der bereits vor einiger Zeit versprochene und von der Community lange erwartete Koop-Modus für Medieval Dynasty.

Das Mittelalter gemeinsam erleben

Wann kommt der Patch? Auf Steam wird der Koop-Modus ab dem 7. Dezember 2023 zur Verfügung stehen. Auf Current-Gen Konsolen und anderen PC-Plattformen gehts erst ab dem ersten Quartal 2024 los. Hier wird also noch etwas mehr Geduld nötig sein.

Lust auf einen Bogenschützen-Wettbewerb? Demnächst könnt ihr gemeinsam die Bögen spannen.

Abseits des Multiplayermodus kommt mit dem Koop-Karten-Update noch mehr ins Spiel, wodurch sich auch Veteranen und Neueinsteiger freuen können, die kein Interesse an dem Mehrspieleraspekt haben.

The Oxbow ist eine neue Karte, die als frische, neu zu entdeckende Spielfläche dienen soll, die allerhand mitbringt, zum Beispiel:

Neue Charaktere

Wahrzeichen sowie mehrere Dörfer

Die Hauptsiedlung der Region, Piastovia, soll besonders schick und malerisch ausfallen.

Charaktererstellung: Ihr bekommt die Möglichkeit, euren eigenen männlichen oder weiblichen Charakter zu erstellen. Dazu wird es diverse Möglichkeiten wie Frisuren, Gesichtsbehaarung, Augenfarbe und Knochenstruktur geben.

Zudem werden neue Quests versprochen, damit ihr die Bewohner eurer neuen Heimat ausgiebig kennenlernen könnt.

22:57 Medieval Dynasty ist 2023 so gut wie nie zuvor - mit Steinwallen

Schon lange bevor das Multiplayerupdate erscheinen wird, kam Geschichtsfan Steinwallen zu dem äußerst positiven Urteil, welches Medieval: Dynasty mit Kusshand weiterempfiehlt. Im obigen GameStar-Talk könnt ihr euch ausführlich von ihm erläutern lassen, weshalb das Survival-Aufbau-Rollenspiel den ein oder anderen Ausflug ins Mittelalter wert ist.

Und in den folgenden Links erfahrt ihr abseits eines weiteren spannenden Talks - dieses Mal mit GameStar-Streamer Maurice - alles Wissenswerte rund um einen anderen interessanten Titel des Entwicklers hinter dem besagten Mittelalter-Genremix, Sengoku Dynasty. Dieser Titel spielt im mittelalterlichen Japan.

Wie steht euer Dorf im digitalen Mittelalter dar? Spielt ihr Medieval: Dynasty derzeit aktiv oder habt bereits in den vergangenen Jahren Ausflüge in die hübschen Landschaften des Titels unternommen? Freut ihr euch gemeinsam mit Freunden auf das Multiplayer-Update? Und was habt ihr bisher alles so alleine in den Welten erlebt? Schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare!