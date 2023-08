Einer der wichtigsten Orte der CoD-Geschichte kehrt in Modern Warfare 3 zurück

Das Stadion von Verdansk hat sich im Lauf der Zeit druch Story-Events immer wieder verändert. Im August 2020 sprengte zum Beispiel die Shadow Company das Dach weg.

Die Marketing-Maschinerie für Call of Duty 2023 ist inzwischen in vollem Gange. Dass es sich um Modern Warfare 3 handeln wird, ist schon seit einiger Zeit bekannt, jetzt wurde aber auch der erste Trailer veröffentlicht.

Und der kündigt nicht nur das Comeback des berüchtigten CoD-Schurken Makarov an, sondern verbirgt auch noch ein anderes Geheimnis.

Hier das Video:

1:48 Hier die ersten Szenen aus Modern Warfare 3: Einer der übelsten CoD-Schurken kehrt zurück

Während die Rückkehr von Makarov natürlich völlig offensichtlich ist, erspähten Spieler ein anderes wichtiges Detail erst beim zweiten Hinsehen: Eine Ingame-Szene spielt im Stadion von Verdansk, wo offenbar ein Anschlag stattfindet und Zivilisten panisch fliehen!

Die Szenen sind ab Minute 1:12 im Video zu sehen. Das fiktive Fußball-Logo ist kurz aber sehr eindeutig zu erkennen, außerdem stimmt die Architektur des Gebäudes überein.

Da Makarov schon in der alten MNW-Trilogie für einen echten Schockmoment und internationale Schlagzeilen sorgte (Stichwort: No Russian), findet hier offenbar erneut eine drastische Szene mit einem Terroranschlag statt.

Warum ist das so wichtig?

Verdansk gilt als ein absoluter Meilenstein in der Geschichte von CoD. Die Map ging nach dem Release von Modern Warfare 2019 mit dem Launch von Warzone an den Start und veränderte die Shooter-Landschaft nachhaltig.

Bis heute gilt Verdansk als eine der besten Battle-Royale-Maps im Genre und verhalf Warzone maßgeblich zu einem rekordverdächtigen Tagesumsatz von über 5 Millionen US-Dollar.

Ein weiterer Hinweis: Fans glauben, dass die Burg im Trailer von MW3 der Festung von Verdansk entspricht.

Die Warzone-Nachfolge-Maps wie Caldera und Al Mazrah konnten an den immensen Erfolg und den Kultstatus von Verdansk nicht anknüpfen. Viele Fans sehnen sich deshalb seit Jahren eine Rückkehr herbei.

Kommt Verdansk auch nach Warzone?

Bislang ist Verdansk lediglich als Teil der Story-Kampagne bestätigt. Es ist nicht bekannt, ob Verdansk auch wieder in Warzone spielbar sein wird – in Expertenkreisen gilt das aber als unwahrscheinlich.

Immerhin: Sobald MW3 zum Jahresende 2023 in Warzone integriert wird, soll angeblich eine neue Map an den Start gehen, die stark an Verdansk erinnert.

Zunächst erscheint MW3 (vorerst ohne Warzone-Integration) am 10. November mit dem gewohnten Paket aus Kampagne, Multiplayer und Koop.

Erstmals in der Geschichte von CoD werden Waffen aus dem Vorgänger übernommen, sodass ihr mit eurem Arsenal aus MW2 weiterspielen könnt.

Was haltet ihr von einer Rückkehr nach Verdansk? Verbindet ihr mit der Map gute Warzone-Erinnerungen? Schreibt uns gern eure Meinung in die Kommentare.