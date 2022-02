Verschollenes Piratenspiel Skull & Bones soll nun doch bald erscheinen

Bald fünf Jahre ist es her, da kündigte Ubisoft auf der E3 2017 mit Skull & Bones ein neues Piratenspiel an. Die neue Marke sollte die Seeschlachten von Assassin's Creed 4: Black Flag in ein eigenes Spiel transportieren. Bisher ist der Plan jedoch nicht aufgegangen: Immer wieder wurde Skull & Bones verschoben und Gerüchte rund um einen Neustart der Entwicklung tauchten auf.

Jetzt gibt es aber tatsächlich mal wieder ein echtes Lebenszeichen von Skull & Bones - wenn auch nur ein kleines. Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprach Ubisofts Finanzchef Frédérick Duguet das Piratenspiel namentlich an und geht von einem Release in nächster Zeit aus.

Ubisoft: Sehr glücklich über Entwicklungsfortschritte

Erst sollte es 2018 erscheinen, dann 2019 - und dann verschwand es vollkommen vom Radar. Skull & Bones, das räumte Duguet laut Gamesindustry im Rahmen einer Telefonkonferenz anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen ein, sei schon sehr lange in Entwicklung. Bei Ubisoft sei man jedoch derzeit sehr glücklich über den aktuellen Stand des Spiels und die künstlerische Ausrichtung.

Es ist eine vielversprechende neue IP, die sich zuerst auf den Multiplayer konzentriert, was wiederum sehr gut zu unserer Strategie passt, Multiplayer-Wettkämpfe und Koop in einer großen, offenen Spielwelt mit einer großartigen Fantasywelt zu vereinen.

Was bedeutet das? Auch wenn Duguet keine Details verrät, so lässt sich anhand der Aussage spekulieren, dass Skull & Bones nun in erster Linie ein reines Online-Spiel wird. Zwar waren Multiplayer-Aspekte schon 2017 bei der Ankündigung ein zentrales Thema, aber die Entwickler haben damals auch offen über eine Singleplayer-Kampagne gesprochen.

14 0 Skull & Bones Piratenspiel auch für Einzelspieler mit Story-Kampagne

Ob diese Pläne im Zuge der langjährigen Entwicklung komplett verworfen wurden oder eventuell doch noch am Leben sind, lässt sich derzeit nicht offiziell beantworten. Zuletzt gab es jedoch Berichte von Insidern, die von einem PvPvE-Fokus gesprochen haben.

Release bis Frühjahr 2023 geplant

Ubisoft selbst hält sich noch mit exakten Details zu Skull & Bones zurück. Allerdings könnte sich das schon bald ändern: In den Planungen für das Geschäftsjahr 2023 des französischen Publishers spielt Skull & Bones eine wichtige Rolle. Das Piratenspiel soll genau wie Avatar: Frontiers of Pandora zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2023 erscheinen.

Sollte Skull & Bones also nicht noch einmal verschoben werden, dürfte in den nächsten Monaten eine Art Neuankündigung erfolgen. In erster Linie bieten sich hierbei natürlich Messen wie die E3 oder gamescom an, die beide üblicherweise im Sommer abgehalten werden.