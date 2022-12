Victoria 3: Erstes großes Update bringt zahlreiche Änderungen und neue Features

Vor etwa einem Monat wurde mit Victoria 3 das neueste Strategiespiel von Paradox veröffentlicht. Seitdem lösten Patches schon ärgerliche KI-Probleme und brachten weitere kleine Neuerungen, von der Roadmap hätten unsere Experten sich allerdings mehr erhofft:

Nun wird mit Update 1.1 ein erstes großes Update aufgespielt. Das verspricht außer Bugfixes auch zahlreiche Balancing-Änderungen, veränderte Features, neue Inhalte und mehr. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen und haben natürlich auch die ausführlichen Patch Notes.

Was bringt Update 1.1 Earl Gray ?

Bevor wir zur Änderungsübersicht kommen, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch: Das Update führt bei alten Spielständen wohl gelegentlich dazu, dass die Technik Bürokratie plötzlich nicht mehr erforscht ist. Ihr könnt sie entweder neu erforschen, oder einen Kleinen Fix anwenden: Dazu startet ihr das Spiel im Debug-Modus und ladet den Spielstand. Dann gebt ihr in die Konsole 'research tech_bureaucracy' ein.

Änderungen an der Legitimität

Legitimität funktioniert nun anders und ist in fünf Stufen (immer noch zwischen 0 und 100 Punkten) unterteilt:

Illegitime Regierung (0-25 Punkte): Es gibt sehr viele Radikale und niedrigere Interessengruppen-Zustimmung. Außerdem könnt ihr keine Gesetze beschließen.

Es gibt sehr viele Radikale und niedrigere Interessengruppen-Zustimmung. Außerdem könnt ihr keine Gesetze beschließen. Inakzeptable Regierung (25-50 Punkte): Viele Radikale und niedrigere Interessengruppen-Zustimmung

Viele Radikale und niedrigere Interessengruppen-Zustimmung Umkämpfte Regierung (50-75 Punkte): Niedrigere Interessengruppen-Zustimmung

Niedrigere Interessengruppen-Zustimmung Legitime Regierung (75-90 Punkte): Mehr Loyalisten

Mehr Loyalisten Rechtmäßige Regierung (90-100 Punkte): Mehr Loyalisten, Gesetze werden doppelt so schnell erlassen

Auch die Berechnung der Legitimität wurde verändert, so haben nun Wahlergebnisse je nach Wahlrecht eine deutlich größere Bedeutung. Auch die gewählte Regierungskoalition kann massive Auswirkungen haben.

Ressourcen

Im Lategame war es bisher oft extrem schwierig an die wichtigen Ressourcen Öl und Gummi zu kommen. Die vorhandenen Ölfelder wurden deshalb verdoppelt, ihr findet nun an zusätzlichen Orten Öl. Die Gummi-Produktion könnt ihr dagegen mit Maschinen effizienter gestalten und so auch die doppelte Menge produzieren.

Moral des Militärs

Bei Schlachten wurde nach jeder Runde bisher nur die Moral des Verlierers gesenkt. Nun erleiden beide Seiten bei jeder Runde Moralabzüge, die mit den jeweiligen Verlusten multipliziert werden. Schlachten dauern dadurch nicht mehr ganz so lange wie vor dem Update, außerdem hat das neue System auch Auswirkungen auf die Erholung der Truppen. Fortgeschrittenere Truppen erleiden zudem geringere Moralverluste als einfache Einheiten.

Weitere Änderungen

Handelshäfen wurden geschwächt, sie funktionieren nur noch, wenn das Zielland einen niedrigeren Rang hat.

wurden geschwächt, sie funktionieren nur noch, wenn das Zielland einen niedrigeren Rang hat. Löhne in Fabriken: Bisher waren die Löhne maßgeblich vom Gewinn der jeweiligen Betriebe abhängig. Nun steigen Löhne nur noch, wenn man mit anderen um die Arbeiter konkurriert. Gehälter in Kolonien sind außerdem nun geringer.

Bisher waren die Löhne maßgeblich vom Gewinn der jeweiligen Betriebe abhängig. Nun steigen Löhne nur noch, wenn man mit anderen um die Arbeiter konkurriert. Gehälter in Kolonien sind außerdem nun geringer. Häfen können nun deutlich stärker ausgebaut werden und mehr Konvois erzeugen. So können auch kleine Industrienationen mit nur einem Hafen recht stark werden.

können nun deutlich stärker ausgebaut werden und mehr Konvois erzeugen. So können auch kleine Industrienationen mit nur einem Hafen recht stark werden. KI-Verhalten: Die KI schließt nun schneller Frieden, wenn Kriege erfolglos bleiben, außerdem annektiert sie seltener Untertanen und wechselt im Lategame eher zu fortschrittlicheren Produktionsmethoden.

Die KI schließt nun schneller Frieden, wenn Kriege erfolglos bleiben, außerdem annektiert sie seltener Untertanen und wechselt im Lategame eher zu fortschrittlicheren Produktionsmethoden. Interface: Bessere Übersicht bei Pops/Bevölkerungsgruppen, dem Markt, der Bauliste und der Bilanzübersicht.

Das sind die wichtigsten Änderungen von Patch 1.1. Alle weiteren Details und Bugfixes findet ihr in den Patch Notes auf der nächsten Seite.

