War for Westeros: Es gibt ein Lebenszeichen vom nächsten großen Game-of-Thrones-Spiel

Seit über einem Jahr haben wir nichts mehr von dem neuen Strategiespiel War for Westeros gehört. Jetzt gibt es Neuigkeiten, die wir uns ganz genau anschauen.

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Fabiano Uslenghi
17.07.2026 | 12:15 Uhr

Kann War for Westeros das erste Game-of-Thrones-Spiel werden, das die Fans vollends zufrieden stellt? Kann War for Westeros das erste Game-of-Thrones-Spiel werden, das die Fans vollends zufrieden stellt?

Game of Thrones ist als Buchreihe und als Serie ein durchschlagender Erfolg. Als Videospiel hingegen ... uff. So richtig tolle Spiele gibt es bis heute nicht rund um Westeros. Lediglich das Telltale-Adventure von 2014 war recht gelungen. Ansonsten spielt sich viel auf dem Mobile-Markt ab oder auch als Brettspiel. Zumindest so einige Mods sind aber echt spielenswert, wie für Crusader Kings 3.

Mit War for Westeros befindet sich derzeit endlich wieder ein großes offizielles PC-Spiel in Entwicklung. Das RTS hat bei seiner Enthüllung 2025 sofort wohlige Erinnerungen an Schlacht um Mittelerde wachgerüttelt. Dabei gab es davon gar nicht so viel zu sehen. Nur ein paar Screenshots und kurze Gameplay-Schnipsel. Die versprachen aber eben Einheitenverbände statt einzelne Soldaten, vier Fraktionen, Basenbau, Helden, Drachen und einen Eroberungsmodus. Alles sehr cool!

Danach wurde es ruhig um War for Westeros. Zu ruhig. Ruhiger als ein kühler Wintertag jenseits der Mauer, kurz bevor die Toten sich erheben. Fans begannen sich sogar bereits, ein wenig Sorgen zu machen. Glücklicherweise unberechtigt! Denn jetzt wurde ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, paar neue Details enthüllt und der Release etwas eingegrenzt.

Wir haben alle Infos für euch unter die Lupe genommen und ein wenig eingeordnet.

Video starten 8:17 Game of Thrones: War for Westeros ist ein Traum für Strategie-Fans, doch wird er wahr?

Fraktionen und Helden

Zur Erinnerung: In War for Westeros stecken zum Release vier spielbare Fraktionen, die hier natürlich die verschiedenen Adelshäuser der Welt darstellen – mit einer Ausnahme. Wir wissen auch schon, dass sich jede Fraktion spielerisch spürbar von den jeweils anderen unterscheiden soll. Das sind die bekannten Fraktionen:

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Game of Thrones: War For Westeros

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Genre: Strategie

Release: 1. Quartal 2027 (PC)

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