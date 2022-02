Warcraft in 2022: Blizzard bestätigt offiziell neues Spiel, allerdings nur fürs Handy

Dass ein Warcraft-Spiel für Mobile-Geräte erscheinen soll, hat Blizzard bereits 2021 verkündet. Nun wurde das Projekt nochmal offiziell bestätigt und gleichzeitig ein Release-Zeitraum genannt: Es soll noch 2022 erscheinen, also im selben Jahr wie Diablo Immortal. Wir sammeln alle Infos.

Warcraft Mobile soll 2022 kommen

Die neuen Informationen stammen aus dem aktuellen Quartalsbericht von Blizzard, in dem das Studio auch ein paar Takte zu den Zukunftsplänen erzählte. Details zu den Inhalten gibt's aber noch nicht zu dem Warcraft Mobile-Spiel, das sich derzeit in Arbeit befindet. Es wäre auch möglich, dass 2022 noch nicht der finale Release ansteht, sondern erstmal nur eine Beta startet. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Wir haben in diesem Artikel schon letztes Jahr spekuliert, was für ein Spiel Warcraft Mobile wohl wird - ein Warcraft Go, Pet Battle oder doch etwas ganz anderes?

Warcraft Mobile Was könnte es für ein Spiel werden?

Es wird wohl nicht das einzige Warcraft-Spiel für Mobile-Plattformen bleiben: Mitte 2021 waren mindestens zwei entsprechende Titel bei Blizzard in der internen Testphase. Redakteur Peter glaubt übrigens, dass die Zukunft der Marke Warcraft abseits der klassischen Echtzeit-Strategie liegt.

Wann das Spiel enthüllt wird, ist noch nicht bekannt. Aber falls der Release oder zumindest eine spielbare Beta wirklich schon dieses Jahr ansteht, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Vermutlich hören wir spätestens nach dem Release von Diablo Immortal mehr - das wiederum in der ersten Jahrshälfte 2022 erscheinen soll, aber nach wie vor kein festes Release-Datum hat.

Weitere Infos aus dem Quartalsbericht: 2022 soll nicht nur Warcraft auf Mobile-Geräten landen, sondern es steht auch mehr Content für Hearthstone und World of Warcraft an. Außerdem wissen wir inzwischen, dass Blizzard die Fühler ins Survival-Genre ausstreckt, was Redakteurin Mary gar nicht gefällt:

Mehr zum Thema Blizzard kündigt ein Survivalspiel an, und ich fühle mich verraten

Und dann war da ja die nicht ganz unwichtige Übernahme durch Microsoft. Es dürfte also ein spannendes Jahr 2022 werden.

Was haltet ihr von einem Warcraft Mobile? Welche Art von Mobile-Spiel würde euch interessieren? Und besteht grundsätzlich Interesse an einem Handyspiel? Schreibt es uns doch in die Kommentare.