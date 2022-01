Blizzard überrascht mit neuem Survivalspiel und ersten Bildern

Blizzard Entertainment arbeitet an einem neuen Spiel. Beim Erfinder von Diablo, Starcraft und Warcraft entsteht aktuell die erste frische Marke seit Overwatch von 2016. Das noch namenlose Spiel gehört dem Survivalgenre an - eine Premiere für Blizzard.

Update vom 26. Januar 2022: Wir haben diese News um Informationen und Tweets von Blizzard-Mitarbeitern ergänzt. Wer übrigens der Meinung ist, dass Blizzard das falsche Genre für sein Neuankündigung gewählt hat, der wird sich vielleicht in diesem Artikel wiederfinden, speziell nach dem Debakel um Warcraft 3: Reforged.

Blizzards neues Survivalspiel: Alle Bilder und Infos

Auf seiner Webseite zeigt der Traditionsentwickler im Rahmen einer Stellenanzeige zwei erste Bilder zum Survivalspiel und verrät, dass ihr darin eine unbekannte Welt entdecken sollt. Als Hintergrund für das »Unannounced Survival Game« dient ausdrücklich keine der bereits bekannten Serien, stattdessen entsteht im kalifornischen Studio ein völlig neues Universum.

Auf den veröffentlichen Bildern sind sowohl Zeichen eines modernen Settings (ein Fahrrad und Wolkenkratzer) als auch fantastische Elemente (ein fliegendes Schloss) zu sehen. Zwei jugendlich anmutende Figuren stehen auf der Schwelle zwischen der grauen Wirklichkeit und der bunten Fantasy-Welt; ein Portal im Wald ermöglicht den Zugang zu diesem noch unentdeckten Universum.

In der zweiten Konzeptzeichnung beugt sich eine Frau in reich verzierter Rüstung, dem Skelett eines Tieres nachempfunden, über magisch schimmernde Fußspuren in einem Wald, ihr Look erinnert an mittelalterliche Fantasy-Spiele.

AAA-Survival, der schon spielbar ist

Auf Twitter meldet sich kurz nach der Publikation der Stellenanzeige Blizzard-Präsident Mike Ybarra zu Wort. Er betont, dass er das neue Blizzard-Spiel bereits »viele Stunden« zusammen mit dem Team gespielt habe. Das Projekt könnte sich also schon in einem fortgeschrittenen Stadium befinden:

Blizzards Unnanounced Survival Game wäre das erste richtige AAA-Spiel eines großen Entwicklers im Genre - bislang haben sich außer Obsidian Entertainment (Grounded) ausschließlich Indie-Teams daran versucht, den von Minecraft losgetretenen Trend zu monetarisieren.

Geleitet wird die Entwicklung des Survivalspiels von Craig Amai, der seit 2004 bei Blizzard Entertainment tätig ist und über Jahre an World of Warcraft mitarbeitete, erst als Senior Game Master, dann als Senior Game Designer und Lead Quest Designer. Das geheimnisvolle Survivalspiel ist Amais erstes eigenes Projekt bei Blizzard, bei dem er den Titel Project Lead innehat.

Release und Spielmodi sind noch ein Geheimnis

Völlig offen ist derweil, ob Blizzards Survivalspiel ein reines Online-Spiel wird oder auch eine Solokampagne angedacht ist. Das Artwork, Mike Ybarras Tweet und die Erfahrung legen aber nahe, dass ihr zumindest im Koop-Modus mit anderen Menschen spielen werdet.

Ein Releasedatum gibt es noch nicht, Blizzards nächstes Spiel soll aber für PC und Konsolen entstehen.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da skandalöse Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard und Berichte von Sexismus bei Blizzard Entertainment in aller Munde sind. In der Videodiskussion arbeiten wir die Problematik für euch auf:

Sollte das wohl noch weit entfernte Survivalspiel von Blizzard Entertainment jemals erscheinen, dann wird es das wohl unter dem Banner von Publisher Microsoft und im PC Game Pass tun. Denn nach dem kürzlich bekannt gegebenen Kauf von Activision Blizzard gehört auch das Diablo-Studio künftig zum Microsoft-Konzern. Dieser Deal ruft in der Redaktion gespaltene Meinungen hervor: Peter schöpft neue Hoffnung für Blizzard, Elena sieht es dagegen pessimistischer:

