Helden, Basen und Einheiten: Das Warcraft-3-typische Spielprinzip ist auch Kern vom neuen Strategiespiel Godsworn.

Das Team von Thunderoak Interactive zielt mit seinem Erstlingswerk Godsworn darauf ab, eine lange Durstspanne zu beenden: Sie sitzen an einem Nachfolger im Geiste von Warcraft 3, der sich zudem einige Elemente aus Spellforce 3 abschaut. Herauskommen soll der Titel noch 2023.

Derzeit ist auch eine Demo verfügbar. In dieser dürft ihr zwei Helden und eine Fraktion auf einer Zwei- oder einer Vier-Spieler-Karte ausprobieren. Ihr könnt auch Bots in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen hinzufügen, die ihr Kriegshandwerk auch durchaus bereits auf mittlerem Level verstehen.

Ganz klassisch ist der Aufbau der eigenen Basis einer der Grundpfeiler von Godsworns Gameplay.

Worum geht's in Godsworn?

Heidnische Götter haben lange Zeit gemeinsam über die Welt gewacht. Doch dann dringt ein Ritterorden unter dem Banner des Himmels in die labile Ordnung ein und lässt sowohl göttliche Wesen als auch Menschen erzittern. Diese Geschichte werdet ihr im Zuge der Story-Kampagne ausspielen, die obendrein im Koop absolviert werden kann.

Schlachten zwischen Helden und mythologischen Kreaturen sind an der Tagesordnung in Godsworn.

Wie spielt sich Godsworn?

Das Spielprinzip entspricht im Großen und Ganzem dem eines Warcraft 3, wobei das Wirtschaftssystem eher Anleihen eines Spellforce 3 aufweist. Ihr schickt euren Helden aus, um aufzuleveln und neue Fähigkeiten zu erlernen. Zudem baut ihr eure Basis zum Sammeln von Ressourcen (Nahrung, Geld und Holz) aus und produziert mit diesen Einheiten. Hiermit erobert ihr wiederum einen größeren Teil der Karte und kontrolliert damit mehr Rohstoffe. Über Häuser erhöht ihr euer Bevölkerungslimit.

Dabei müsst ihr Sammelgebäude errichten – also ähnlich wie ein Spellforce 3 – denen ihr Dorfbewohner zuweist, die fortwährend automatisch an eurem zentralen Schrein erscheinen. An diesem können die Jünger durch Beten auch die Ressource Glauben schöpfen, mit denen ihr zum Beispiel besonders mächtige Einheiten beschwören oder göttliche Zauber wirken könnt.

2:21 Gameplay zu Godsworn: Dieses RTS erinnert an Warcraft 3 mit Göttern

Was gefällt uns, was bleibt unklar?

Das macht Godsworn richtig gut:

Spielgefühl: Godsworn macht einfach direkt vieles richtig. Die Mischung aus Warcraft 3, Age of Mythology und Spellforce 3 Elementen geht zumindest beim ersten Anspielen auf. Der Spielfluss passt, die Kombi aus Erkunden, Aufbauen und Einheiten produzieren geht ordentlich von der Hand.

So reagieren die Einheiten nachvollziehbar, die Wegfindung zickt nicht und die Skills der Helden lösen prompt aus, sodass allzeit das Gefühl rüberkommt, Kontrolle über die eigene Armee zu haben.

Godsworn macht einfach direkt vieles richtig. Die Mischung aus Warcraft 3, Age of Mythology und Spellforce 3 Elementen geht zumindest beim ersten Anspielen auf. Der Spielfluss passt, die Kombi aus Erkunden, Aufbauen und Einheiten produzieren geht ordentlich von der Hand. So reagieren die Einheiten nachvollziehbar, die Wegfindung zickt nicht und die Skills der Helden lösen prompt aus, sodass allzeit das Gefühl rüberkommt, Kontrolle über die eigene Armee zu haben. Grafik: Die Präsentation des Titels weiß zu überzeugen. Der Grafikstil ist clever gewählt und lässt das Spiel bereits jetzt zeitlos wirken. Es wirkt eigenständig, aber direkt auf den ersten Blick ist mit Warcraft 3 vor allem in Sachen Optik und Design der Ahnherr klar zu erkennen.

Das kann die Demo noch nicht zeigen:

Kampagne? Als reine Gefechtsdemo bleibt alles zu Story und zu der Koop-Kampagne reine Spekulation. Nun müssen die Godsworn-Entwickler auf ihrem soliden Gameplay aufbauen, abwechslungsreiche Missionen zimmern und eine spannende Story erzählen.

Als reine Gefechtsdemo bleibt alles zu Story und zu der Koop-Kampagne reine Spekulation. Nun müssen die Godsworn-Entwickler auf ihrem soliden Gameplay aufbauen, abwechslungsreiche Missionen zimmern und eine spannende Story erzählen. Andere Fraktionen? In der Demo ist nur eine Fraktion mit zwei unterschiedlichen Helden spielbar. Auf den Screenshots ist aber eindeutig mehr als nur ein Gebäude-Set erkennbar. Besonders spannend ist, inwiefern sich die Himmelsarmee anders spielt, die in der Kampagne anscheinend der Hauptwidersacher sein wird.

In der Demo ist nur eine Fraktion mit zwei unterschiedlichen Helden spielbar. Auf den Screenshots ist aber eindeutig mehr als nur ein Gebäude-Set erkennbar. Besonders spannend ist, inwiefern sich die Himmelsarmee anders spielt, die in der Kampagne anscheinend der Hauptwidersacher sein wird. Balancing? Bei RTS ist das Balancing im Multiplayer immer ein möglicher Stolperstein. Hier müssen die Entwickler beweisen, dass sie ein langfristig aufgehendes Regelwerk für ihr eigenes Setting schaffen können.

Fazit der Redaktion Gerald Weßel

@GameStar_de Godsworn könnte sich dieses Jahr zu einem echten Geheimtipp für Fans klassischer Echtzeitstrategie mausern. Wer einfach einmal wieder ein im Kern altmodisches RTS spielen möchte, sollte sich den Titel auf alle Fälle vormerken. Denn derart nah an das Gameplay eines Warcraft mit ein paar Abwandlungen ist lange kein RTS mehr gekommen. Wenn sich der solide Ersteindruck aus den losen Multiplayerpartien bestätigt und die weiteren Fraktionen und Helden mindestens so gut wie das jetzt Gezeigte sind, könnte hier eine kleine, aber feine Perle des Genres warten. Der Titel hat alle Zutaten, damit dies gelingen kann.

Was denkt ihr über Godsworn? Weckt es auch bei euch Erinnerungen an Zeiten, in denen Blizzard mit Titeln wie Warcraft 3 und später Starcraft 2 ein Garant für RTS-Hits war? Könnte Godsworn für euch ein würdiger Nachfolger im Geiste werden? Und würdet ihr euch ein Warcraft 4 wünschen oder sollte Blizzard es weiterhin anderen überlassen, Fans dieses Genres zu beglücken? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!