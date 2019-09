Zum Launch von Borderlands 3 gibt es Glückwünsche von Warframe

Das Genre der Loot-Shooter ist heiß umkämpft. Am 13. September stieg noch Borderlands 3 in den Ring. Für den Warframe-Entwickler Digital Extremes ist das aber kein Grund für einen erbitterten Konkurrenzkampf, sondern für Glückwünsche.

Mit einem kurzen Text gratuliert Digital Extremes Gearbox. Sie hoffen, dass die Vault Hunter Reichtümer in Hülle und Fülle finden werden. Dazu gibt es eine Collage, die Borderlands und Warframe in einem Bild vereint.

Congrats on the launch of @Borderlands 3, Gearbox!



May all your Vault Hunters find riches beyond measure. pic.twitter.com/Atc6ujzHzk