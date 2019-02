Anthem - Entwickler von Warframe gratulieren zum Launch

Kampfanzüge mit besonderen Fähigkeiten, die Suche nach neuen Waffen als Suchtfaktor und rasantes Gameplay. Die Beschreibung trifft nicht nur auf Anthem zu, sondern auch auf den Free2Play-Shooter Warframe. Die Entwickler von letzterem gratulierten Bioware kürzlich zum Launch des neuen Loot-Shooters.

Dafür posteten sie ein Bild auf Twitter, dass die beiden Spiele vereint. Auf dem ist ein Warframe inklusive Archwing - der euch das Fliegen in dem Spiel von Digital Extremes erlaubt - zu sehen und einer der Javelins aus Anthem. Ersterer gratuliert dem Anzug aus Anthem mit einem »Herzlichen Glückwunsch zum Start!«, woraufhin letzterer erwidert, dass man zusammen losziehen sollte um Loot zu finden.

Congrats on the launch of @AnthemGame, BioWare!



We'll see you in-game. #LiftTogether (Inspiration credit: @artvalentinapaz) pic.twitter.com/kdbBcT4qAL