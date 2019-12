Einer von Warframes besten Stealth-Anzügen kommt als Prime-Version

In Warframe gibt es neben den normalen Kampfanzügen auch sogenannte Prime-Versionen, die nicht nur etwas imposanter aussehen, sondern zudem auch bessere Werte besitzen. Am 17. Dezember erscheint der nächste: Ivara Prime.

Ein unsichtbarer Jäger

Ivara ist einer der besten Warframes zum Schleichen und damit auch für Spy-Missionen optimiert. Im Gegensatz zu Loki, der diese Missionen vor allem schnell erledigen kann, setzt Ivara darauf, sie bequemer abzuschließen. Dafür sorgt ihre Unsichtbarkeit und eine Augment-Mod.

So erledigt ihr Spy-Missionen mit Ivara: Spy-Missionen in Warframe verlangen von euch, dass ihr kleine Puzzleräume absolviert und Laserschranken vermeidet. Dank der Augment-Mod »Infiltrate« können euch die Schranken jedoch egal sein. Solange ihr unsichtbar seid, seid ihr in der Lage, diese zu passieren, ohne Alarm auszulösen. Manche der Spy-Räume lassen sich sogar abkürzen.

Auch als Supporter gut: Abseits ihrer Unsichtbarkeit und der Fähigkeit, Laserschranken zu ignorieren, besitzt die Jägerin einige Skills, die sich für die Unterstützung von Teamkameraden eignen. Mit ihren Pfeilen kann Ivara Verbündete zum Beispiel unsichtbar machen und dank Augment zudem vor Statuseffekten schützen. Außerdem kann sie ebenfalls Feinde einschläfern.

Offensive Jagd: Wem es um das Austeilen von Schaden geht, kann Ivaras Artemisbogen benutzen. Der feuert gleich eine ganze Reihe von Pfeilen ab - wahlweise in einer horizontalen oder vertikalen Linie. Mit einer Kombination aus ihrer Fähigkeit Navigator und dem Augment »Concentrated Arrow« könnt ihr zudem etwas Spaß haben: Dann lenkt ihr einen von Ivaras Pfeilen direkt, der bei einem Kopftreffer eine Explosion auslöst. Das ist allerdings nicht die effektivste Spielweise.

Zusätzliche Prime-Ausrüstung

Ivara kommt nicht alleine, sondern mit einer Reihe von ebenso verbesserten Prime-Waffen. Genauer gesagt mit der Primärwaffe Baza Prime und der Sekundärwaffe Aksomati Prime. Erstere ist ein schallgedämpftes Maschinengewehr, letztere zwei Uzis.

Warframe und Waffen könnt ihr euch komplett kostenlos erspielen. Die rein kosmetische Anasa Ayatan Prime Rüstung sowie den Apavada Prime Syandana hingegen bekommt ihr ausschließlich, wenn ihr euch ein entsprechendes Prime-Paket mit Echtgeld kauft.

Warframe selbst nähert sich derzeit dem Release des nächsten großen Updates namens Empyrean. Mehr Informationen zu diesem findet ihr in den abschließend verlinkten Artikeln. Zudem will der Entwickler Digital Extremes auf den Game Awards heute Abend am 12. Dezember 2019 etwas großes ankündigen.

