Warum in der Warframe-Community so viel Anime-Fan-Art entsteht

Fan-Art zu Videospielen, auch im Anime-Stil, ist wahrlich nicht schwer zu finden. Bei Warframe steckt jedoch eine kleine Geschichte dahinter. Seit einigen Monaten produziert die nämlich vorrangig Bilder und Videos, die sich auf den Anime Jojo's Bizarre Adventure beziehen. Was steckt dahinter?

Jojo's Bizarre Adventure ist eine Manga-Reihe, die 1987 startete. Besonders viel Erfolg feiert sie mit ihrer neuen Anime-Umsetzung, die seit 2012 ausgestrahlt wird. Hauptsächlich dreht sich Jojo um so genannte Stands - humanoide Manifestationen der Seele - die ihren Besitzern einzigartige Fähigkeiten verleihen und mit denen die Kämpfe ausgetragen werden.

Was hat das mit Warframe zu tun? Die Fähigkeiten der Kampfanzüge von Digital Extremes Koop-Shooter ähneln nicht selten denen dieser Stands. Limbo kann zum Beispiel die Zeit für seine Gegner in einem großen Gebiet anhalten, wie auch der Bösewicht Dio aus der zweiten Staffel Jojo. Seit der Einführung der Operator gibt es zudem eine weitere Parallele: Menschen, die Kämpfe von ihren Warframes austragen lassen.

Im April dieses Jahres bemerkte Rebecca Ford, Community Managerin bei Digital Extremes (DE), diesen Hype und fragte auf Twitter nach: Was ist Jojo überhaupt? Danach begann sie den Anime anzuschauen und wurde selbst ein großer Fan der Reihe.

I don’t know anything about Jojo and at this point I’m too afraid to ask.