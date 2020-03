Den nächsten Warframe designen die Fans zum siebten Geburtstag selbst

Digital Extremes hat zum siebten Geburtstag von Warframe nicht nur die alljährlichen Geschenke angekündigt, sondern auch einen Community-Wettbewerb: Der nächste spielbare Warframe wird von den Fans selbst designed.

Kampfanzug aus der Feder der Community

Eure Warframe-Thematiken könnt ihr im offiziellen Forum einsenden. Der Entwickler wird eine Vorauswahl der zehn besten Einsendungen treffen. Der Community Design Council wird schließlich den Gewinner küren. Der fertige Warframe wird dann von Künstler Eorheit designed, Faven hingegen erstellt einen alternativen Helm. Vorschläge für die Fähigkeiten können die Spieler selbst einsenden.

Der Gewinner wird dann zusammen mit Eorheit zur Tennocon 2020 geflogen, wo sie den neuen Warframe gemeinsam erstellen.

Geschenke zum siebten Geburtstag

Wie zu jedem Geburtstag von Warframe bekommt ihr die neueste Belohnung, indem ihr euch einfach einloggt. Die Geschenke der letzten Jahre hingegen könnt ihr euch verdienen, indem ihr eine Reihe von speziellen und zeitlich begrenzten Missionen erledigt.

Dex Raksata Armor: Dieses Jahr bekommt ihr die Dex Raksata Armor, bestehend aus Schulterteilen, Brustrüstung und Knieschützern, indem ihr euch einfach einloggt.

Die einzelnen Belohnungen neben der Raksata-Rüstung will Digital Extremes an den kommenden Wochenenden bis Ende März verfügbar machen. Selbst wenn ihr Waffen wie die Furis und Dakra bereits besitzt, könnt ihr diese noch einmal erspielen und erhaltet so neue Waffenslots.