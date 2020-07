Warframe: Einer der besten Tanks kommt als Prime-Version

Am 14. Juli 2020 erscheint der neueste Prime Access für Warframe. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr euch die vergoldete Version von Inaros holen - einem der besten Tanks des Spiels. Mit den richtigen Mods ausgerüstet, werdet ihr fast unverwundbar.

Inaros Prime - Der ägyptische Pharaoh

Den normalen Inaros könnt ihr seit dem 4. März 2016 in Warframe erspielen, indem ihr die Quest »Sands of Inaros« bei dem alle zwei Wochen erscheinenden Baro freischaltet. Seine Prime Version bekommt ihr hingegen über Void Relikte, oder kauft sie direkt mit Echtgeld.

Inaros zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sehr viele Lebenspunkte besitzt, jedoch auf ein Schild verzichtet. Dazu besitzt er eine Fähigkeit, die Sterben sehr schwer macht: Anstatt wie andere Warframes in einen Bleedout-Status zu gehen, wenn er keine Lebenspunkte mehr hat, verwandelt sich Inaros in einen Sarkophag. In diesem Zustand kann er Leben von Gegnern und Verbündeten absaugen, um sich selbst wiederzubeleben.

Die Werte (Normale Version)

Lebenspunkte: 550 (2200 auf Rang 30)

550 (2200 auf Rang 30) Rüstung: 225

225 Energie: 100 (150 auf Rang 30)

100 (150 auf Rang 30) Sprintgeschwindigkeit: 1.0

Der Entwickler hat bisher noch nicht bekannt gegeben, inwiefern genau die kommende Prime-Version besser sein wird. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass er mehr Lebenspunkte und Rüstung erhalten wird, um seine große Stärke weiter hervorzuheben.

38 1 Mehr zum Thema Warframe: Alles, was ihr für den Einstieg wissen müsst

So modded ihr Inaros

Warframe gibt euch viele Freiheiten, wenn es um die Anpassung der Kampfanzüge geht. Bei Inaros ist es jedoch am sinnvollsten, vor allem auf die sehr gute Überlebensfähigkeit zu setzen. Eine mögliche Konfiguration sieht wie folgt aus:

Physique: Aura, die euch mehr Lebenspunkte gibt.

Aura, die euch mehr Lebenspunkte gibt. Intensify: Macht eure Fähigkeiten stärker.

Macht eure Fähigkeiten stärker. Steel Fiber: Gibt euch mehr Rüstung.

Gibt euch mehr Rüstung. Vitality: Erhöht eure Gesundheit

Erhöht eure Gesundheit Negation Swarm: Die Fähigkeit Scarab Swarm schützt euch vor Status-Effekten.

Die Fähigkeit Scarab Swarm schützt euch vor Status-Effekten. Vigor: Erhöht eure Gesundheit weiter.

Erhöht eure Gesundheit weiter. Gladiator Aegis: Gibt euch mehr Rüstung.

Gibt euch mehr Rüstung. Gladiator Resolve: Erhöht abermals euren HP-Pool.

Erhöht abermals euren HP-Pool. Adaptation: Verringert eingehenden Schaden um bis zu 90 Prozent.

Zuletzt erschien bei Warframe das große Update Deadlock Protocol, das den ersten Bossgegner des Spiels grundlegend überarbeitete und dazu mit Protea einen neuen Kampfanzug hinzufügte, der auf Zeitreise-Fähigkeiten setzt.