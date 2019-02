Wenn ihr Warframe spielt und euren Scanner im Orbiter angeschaltet habt, dann werden euch seit wenigen Tagen einige neue, mysteriöse Übertragungen auffallen. Ein bisher unbekannter Charakter namens Nora Night nimmt Kontakt mit den Tenno auf.

In der Community sorgen die kryptischen Nachrichten für viele Spekulationen. Die naheliegendste Vermutung ist derzeit, dass es ein Teaser für das bereits im Devstream angekündigte Update Wolf of Saturn Six ist. Mit dem will der Entwickler die Herausforderungen und Alerts von Warframe überareiten.

Nora spricht die von den Spielern gesteuerten Tenno direkt als »Träumer« an. Sie erzählt nicht nur Geschichten über Rache, sondern erwähnt auch einen Wolf und den Einbruch dunkler Zeiten. Nora scheint den Tenno gegenüber nicht bösartig eingestellt zu sein. Ihren Worten zufolge will sie mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen helfen. Gleichzeitig redeten die Entwickler im Vorfeld aber auch davon, dass es mit Wolf of Saturn Six einen neuen Wiedersacher geben wird.

Besonders interessant ist zudem, dass viele der mysteriösen Nachrichten Dichter und Philosophen wie Pablo Neruda, Francis Bacon und Nikita Khrushchev zitieren. Ein Beispiel ist »The Swordsman« des chinesischen Dichters Jia Dao.

"An echo from long ago. 'For ten years I have been polishing this sword. Its frosty edge has never been put to the test. Now, I am holding it and showing it to you, sir: Is there anyone suffering from injustice?' Keep livin', Dreamers."