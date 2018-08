Wargaming.net feiert 20-jähiges Jubiläum und lässt die Korken mit speziellen Events in World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes und Total War: Arena knallen. Die Ingame-Party findet den ganzen Monat August über statt und verteilt sich in diesem Zeitraum über mehrere Spiele, darunter auch die mobilen Ableger World of Tanks Blitz und World of Warships Blitz.

World of Tanks

Im Panzer-MMO World of Tanks stehen Spielern ein besonderes Tarnmuster und ein Emblem zur Verfügung. Zudem findet vom 3. bis 7. August 2018 ein Missionsmarathon statt, locken vierfache Erfahrungspunkte für jeden ersten Fahrzeug-Sieg am Wochenende sowie spezielle Rabatte beim Kauf einiger Fahrzeug-Pakete.

World of Warships

Der Hafen von Sankt Petersburg erwartet Kapitäne, die sich am 22. August 2018 in World of Warships einloggen. Warum Sankt Petersburg? In der echten Stadt an der Ostsee sitzen die Warships-Entwickler von Wargaming.net.

Zudem gibts zum zwanzigsten Jubiläum einige thematische Flaggen sowie die Community-Newsdame Dasha Perova als Ingame-Kommandantin. Derweil startet auf den Testservern das Update 0.7.8 für World of Warships.

World of Warplanes

Piloten im Multiplayer-Flugspiel World of Warplanes können ebenfalls aus diversen Rabatt-Angeboten auswählen, um ihre aviatischen Träume zu erfüllen.

Außerdem stehen vom 3. bis 6. August 2018 spezielle Missionen zur Auswahl, um auch kostenlos das ein oder andere Goodie einzuheimsen. Absolventen aller Missionen erhalten das neue Tier-4-Flugzeug Polikarpov I-153 DM-4.

Total War: Arena

Neben Sega ist auch Wargaming.net am Publishing von Total War: Arena beteiligt, deshalb schwappen die Feierlichkeiten auch auf die Schlachtfelder von Creative Assemblys Echtzeit-Strategiespiel über.

Wer sich vom 3. bis 10. August 2018 in Total War: Arena einloggt, bekommt 100.000 freie Erfahrungspunkte. Zudem gibt es bis zum 8. August sechsfache Erfahrung für den ersten Sieg jedes Kommandanten sowie Rabatte von 50 Prozent auf den Kauf von Kommandanten und diversen Items.