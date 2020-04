Ihr könnt das Strategiespiel Master of Orion samt Zusatzinhalten gratis von Wargaming bekommen - aber nur unter einer Voraussetzung, die vielleicht nicht jeden Fan des 4x-Genres erfreut: Ihr müsst eine Partie in World of Tanks gewinnen.

Allzu viel Zeit dürft ihr euch nicht damit lassen: Die heute am 9. April gestartete Master-of-Orion-Aktion läuft nur bis zum 23. April um 09:00 Uhr.

Wie könnt ihr euch Master of Orion kostenlos sichern?

Um das Spiel gratis zu bekommen, was pro Konto nur einmal möglich ist, müsst ihr eine Gefechtsmission in Zufallsgefechten (inklusive Großgefechten) gewinnen.

Als Belohnung gibt es die folgenden Spiel- und Bonusinhalte:

das Originalspiel Master of Orion

den DLC Revenge of Antares

die außerirdische Rasse Terran Khanate und Retro Fleets aus der Collector's Edition

drei Master-of-Orion-Schriftzüge für World of Tanks

Noch mehr Geschenke von Wargaming

Außerdem verteilt Wargaming im Rahmen der Aktion auch für World-of-Tanks-Spieler ein paar Geschenke, die ihr euch erspielen könnt.

Voraussetzungen für die kosmetischen Bonus-Inhalte: Ihr müsst jeweils mit einem Panzer ab der Stufe IV eine bestimmte Zahl an Zufallsgefechten (wieder inklusive Großgefechten) spielen und dabei mindestens die zehnthöchste Erfahrung eures Teams erzielen.

Belohnung für zwei Gefechte: drei Wappen »Zum Orion!«

drei Wappen »Zum Orion!« Belohnung für vier Gefechte: drei Master-of-Orion Dekors

drei Master-of-Orion Dekors Belohnung für sieben Gefechte: drei Wappen »Zum Orion!«, drei Master-of-Orion Dekors, drei Master-of-Orion-Schriftzüge

Wundert euch übrigens nicht: Auf der Homepage zu der Aktion heißt es , dass Master of Orion erst freigeschaltet wird, wenn alle hier genannten Aufgaben erledigt sind. Wir haben aber noch einmal bei Wargaming nachgefragt die Bestätigung erhalten, dass der Sieg eines Gefechts wie oben beschrieben genügt, um kostenlos an Master of Orion zu kommen.

Wer Geld für optische Spielereien im Stil des Spiels ausgeben möchte, kann das zu guter Letzt ebenfalls tun. Ein passender Panzer-Skin (»Erobert die Sterne«) sowie das »Große Weltallpaket« mit einem weiteren Skin (»Ad Astra«) und Extras wie Wappen und Schriftzüge sind neben kleineren Varianten des Pakets im Shop des Spiels erhältlich.