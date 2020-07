Im Rahmen der zweiten Xbox Games Showcase wurden wieder eine ganze Menge spannender neuer Spiele angekündigt. Darunter eine kleine Überraschung von Fathshark, den Machern der Warhammer-Hack&Slays Vermintide und Vermintide 2. Und wer die kennt, weiß im Prinzip auch über den neuen Titel Darktide bescheid. Wichtiger Unterschied: Es geht ins Universum von Warhammer 40.000!

Nachdem Fatshark mit den beiden Vermintide-Spielen zwei ziemlich erfolgreiche Koop-Spiele im Warhammer-Fantasy-Setting abgeliefert hatte (zu denen noch ein PvP-Multiplayer-Spin-Off namens »Versus« folgen soll), versetzt euch Darktide diesmal in die düstere Zukunft des 40k-Universums.

Neben dem oben eingebetteten Render-Trailer stellt Fatshark noch einige Screenshots zu Darktide zur Verfügung, die ihr in unserer Galerie sehen könnt:

Das genaue Relase-Datum von Darktide ist bislang noch unklar, lediglich das Jahr 2021 ist als grober Zeitraum bekannt. Der Shooter wird aber als Teil des Xbox Game Pass direkt zum Release für alle Abonnenten zum Spielen zur Verfügung stehen. Alternativ könnt ihr das Spiel aber auch ganz regulär bei Steam erwerben, wo ihr es jetzt schon auf eure Wunschliste setzen könnt.

Unser Warhammer-Experte Maurice freut sich jedenfalls schon auf Darktide:

Maurice Weber

Auf dem Papier ist ein 40K-Vermintide das Beste, was die Entwickler als nächstes hätten machen können: Warhammer 40.000 ist nicht nur beliebter als das Fantasy-Universum, ein SciFi-Shooter eignet sich auch noch besser für das Left4Dead-Prinzip als Fantasy-Nahkampf. Von der Warte sage ich also: Her damit! Am besten mit möglichst unterschiedlichen Klassen, die das Universum voll ausnutzen. Gebt mir Techpriester, Inquisitoren, all diesen wunderbaren Kram!



Allerdings muss Fatshark auch beweisen, dass die das Spiel nach Launch besser weiter unterstützen können als Vermintide 2. Das ging vielen Fans nämlich in die genau falsche Richtung. Der größte DLC Winds of Magic hat nur 31 Prozent positive Reviews auf Steam. Aber das Grundspiel war immerhin klasse - und darauf hoffe ich auch bei Darktide!