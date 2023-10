Trailer der Woche: Warhammer 40K will jetzt endlich die Kurve kriegen

Warhammer 40K: Darktide könnte doch noch die Wende schaffen.

Eine große Comeback-Story, die Rückkehr vieler Klassiker und der neueste Teil einer grandiosen Krimiserie: Die dieswöchigen besten Trailer setzen zufällig alle in der Vergangenheit an.

Darum geht's: Wir zeigen euch, wie Warhammer 40K: Darktide knapp ein Jahr nach Release die noch verbliebene Kritik per Update beseitigen will, wie das neue MW 3 die Gefühle von CoD-Veteranen beschwört und was die neue, inszwischen vierte Staffel von True Detective verspricht.

Falls ihr auch an Underdog-Storys interessiert seid, schaut mal in unsere Steam-Hits abseits der ausgetretenen Pfade:

Neue Spiele 5 neue Steam-Hits, die komplett unter dem Radar fliegen von Christian Just

Platz 3: CoD Modern Warfare 3

2:02 CoD MW3 zeigt im ersten Trailer zum Multiplayer vor allem eines: Nostalgie pur

Wie schnell die Zeit vergeht, merken wir spätestens, wenn unser liebstes Jugendspiel ein Reboot bekommt, das exakt genauso heißt wie das Original. Statt Infinity Ward übernimmt allerdings Sledgehammer Games das diesjährige Call of Duty Modern Warfare 3.

Der Trailer macht klar: Klassische Maps kommen mit dem großen Löffel. Gewohnt griffig inszeniert und mit Eminem im Soundtrack ist der Trailer filmisch nett anzuschauen, auch für Nicht-CoD-Fans.

Platz 2: True Detective

1:46 In der HBO-Serie True Detective: Night Country muss ein Mordfall im eisigen Alaska geklärt werden

Falls ihr True Detective nicht gesehen habt, entgeht euch einiges: Besonders die erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson wirbelt Krimi-Konventionen gehörig durcheinander, blutet Atmosphäre und ist grandios geschrieben und in Szene gesetzt.

Auch die anderen beiden Staffeln sind mindestens sehenswert. Und wenn die neue, vierte Staffel hält, was der Trailer verspricht, erwartet uns erneut ein Mystery-Highlight. Die Serie startet am 15. Januar 2024 mit wöchentlich einer neuen Folge, hierzulande auf Sky.

Was es im Oktober auf Netflix an neuen Serien und Filmen gibt, könnt ihr hier herausfinden:

Netflix im Oktober 2023 Alle neuen Filme und Serien im Überblick von Tristan Gudenrath

Platz 1: Warhammer 40.000: Darktide

1:27 Warhammer 40.000 Darktide: Riesiges Update lässt die Spieler des Shooters aufjubeln

Manche Spiele brauchen heutzutage nach Release zu lange, bis sie wirklich fertig entwickelt sind. Warhammer 40K: Darktide ist so ein Fall und musste von Fans besonders wegen des Progressionssystems und der Klassenmechaniken viel Kritik einstecken. Die beachtlichen Spielerzahlen von über 100.000 purzelten binnen weniger Wochen in den vierstelligen Bereich.

Doch Entwickler Fatshark ließ nicht locker und jetzt zeigt die Kurve wieder steil nach oben, immerhin über 30.000 sind gleichzeitig bei Steam aktiv. Ein wichtiger Grund ist das neueste Update, das ihr im Trailer begutachten könnt.

Es generalüberholt das Fortschrittssystem, fügt neue Skillbäume hinzu und überarbeitet die Klassen mit dem breiten Pinsel. Ob das reicht, muss die Zeit zeigen. Die kürzlichen Steam-Wertungen liegen jedenfalls wieder im grünen Bereich.

Welcher Trailer hat euch am besten gefallen und warum? Oder ist es gar ein Video, das wir hier nicht aufgeführt haben? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren! Wir freuen uns über euer Feedback.