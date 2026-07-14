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Ist das schon Ketzerei? Laut unserer Warhammer-Umfrage will nur knapp die Hälfte von euch ihr Leben für den Imperator geben

Wir haben euch nach eurer liebsten Fraktion in Warhammer 40k gefragt und ihr habt geantwortet. Das Ergebnis ist für das Imperium der Menschheit ziemlich besorgniserregend.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
14.07.2026 | 16:22 Uhr

Wer hat wohl bei unserer Frage am meisten Stimmen erhalten? Wer hat wohl bei unserer Frage am meisten Stimmen erhalten?

Im Universum von Warhammer 40k ziehen viele verschiedene Völker und Armeen für ihre Anführer, ihre Götter oder ganz andere Ziele in die Schlacht. Welcher Fraktion wir uns dabei anschließen, bleibt im Tabletop und Videospielumsetzungen wie Dawn of War uns überlassen. Wir wollten im Zuge unserer großen Warhammer-Woche von euch wissen, auf wessen Seite ihr eigentlich steht und jetzt haben wir eine Antwort, die dem Imperator vermutlich nicht gefällt.

Für wen kämpft ihr?

Bei unserer Umfrage haben bislang knapp 1.200 Warhammer-40k-Fans teilgenommen und es gibt einen klaren Favoriten: 20 Prozent von euch unterstützen die Space Marines, die schwer gerüsteten und genetisch verbesserten Elitekrieger des Imperiums. Die werden natürlich noch in verschiedene Legionen unterteilt, EL-MACHINO spricht sich etwa für die geheimnisvollen Dark Angels aus. WiNNie_p00h kann sich dagegen auch für die Grey Knights und die Ultramarines begeistern.

Gleich hinter den Space Marines landet mit 13 Prozent der Stimmen einer der schlimmsten Feinde der Menschheit: Die Necrons, ein uraltes Volk humanoider, lebendiger Maschinen, die einst Wesen aus Fleisch und Blut waren.

Auf Platz drei positioniert sich schließlich das Astra Militarum, die tapferen Soldaten des Imperiums, deren Armeen sich auf zahlreichen Welten mit Fußsoldaten und Panzern dem Chaos, den Orks und anderen Feinden entgegenstemmen. Elf Prozent von euch treten der Armee bei, EL-MACHINO findet vor allem ihre Geschichten spannend:

Was Bücher angeht, sind Orks einfach am unterhaltsamsten und die meiste Spannung erzeugen bei mir Romane über das Astra Militarum.

Für Fans der Imperialen Armee gibt es jetzt übrigens schon eine ganze Schlacht aus dem kommenden Total War: Warhammer 40k zu sehen:

Video starten 6:14 Total War: Warhammer 40k - Endlich gab es eine komplette Schlacht zu sehen

Auf den Plätzen vier bis sechs landen mit fast identischen Stimmanteilen drei weitere Feinde des Imperiums:

  • Das Sternenreich der T'au (Neun Prozent): Diese junge und fortschrittliche Zivilisation versammelt Völker und Planeten unter ihrer Philosophie des Höheren Wohls. Unter anderem hat sich EarthCom ihrem Reich angeschlossen: Gerade mit 40k angefangen, ich liebe die Tau wegen ihrer Lore und den Minis total. Ich checke nur nicht wie ich ne vernünftige Armee zusammenstellen kann. Es gibt so viele Variationen!
  • Die Orks (Neun Prozent): Ein kampflustiges Volk, das stets auf der Suche nach einem neuen Schlachtfeld ist, weil es in Krieg und Chaos gedeiht. Eine Prämisse, die auch VonGestern gefällt: Orks. Als einzige Fraktion lustig und lebensfroh mit Spaß an der Sache!
  • Chaos Space Marines (Acht Prozent): Vom Chaos verführte, ehemalige Diener des Imperators. Wie bei den Space Marines gibt es diverse Legionen, DarkG4m3r würde sich aktuell für die Nightlords entscheiden, nachdem er ein Buch über sie gelesen hat.

Hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. Hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick.

Schauen wir uns die Ergebnisse insgesamt an, dann ergibt sich folgende Verteilung:

  • 47 Prozent von euch sind treue Anhänger des Imperiums: Die meisten verteilen sich auf die Space Marines und die imperiale Armee, einige sind aber auch Anhänger der Adepta Sororitas, des Adeptus Mechanicus und der Custodes.
  • 42 Prozent schließen sich anderen Völkern an wie den T'au, den Orks, den Necrons oder den Tyraniden.
  • 9 Prozent verschreiben sich dem Chaos und kämpfen entweder für die Chaos Space Marines oder die Chaosdämonen.
  • 4 Prozent wählen Fraktionen, die es nicht als eigene Auswahlmöglichkeit gab.

Über die Hälfte von euch wendet sich also gegen das Imperium. Das ist für den Imperator natürlich kein gutes Ergebnis, hat er doch den Anspruch, über die ganze Menschheit zu herrschen. Da muss der gottgleiche Herrscher wohl noch ein bisschen an seinem Image arbeiten ...

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Dass die Space Marines den Sieg bei unserer Umfrage davontragen, ist nicht unbedingt überraschend. Mit ihren ikonischen Rüstungen gehören sie seit jeher zu den beliebtesten Kämpfern im Universum von Warhammer 40k. Für Fans haben wir übrigens gleich noch mehr zu bieten. Nämlich die Geschichte der fiesesten Fraktion der Space Marines, die sich wenig überraschend irgendwann dem Chaos angeschlossen hat.

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