Warhammer 40K: Space Marine 3 angekündigt, brachialer Shooter soll »noch spektakulärer« werden

Da ist er schon wieder, der gute Captain Titus. Für Teil 3 seiner Shooter-Reihe kann er jetzt schon mal seine Knarren putzen.

Heute ist zwar nicht Weihnachten, trotzdem passieren gleich mehrere gute Dinge auf einmal. Der Steam Spring Sale 2025 ist gestartet, der riesige Patch 1.2 macht das grandiose Kingdom Come 2 noch ein Stück grandioser, und jetzt wurde auch noch Warhammer 40K: Space Marine 3 angekündigt!

Nicht einmal ein halbes Jahr nach dem Release von Space Marine 2 gönnt das Entwicklerstudio Saber Interactive weder sich selbst noch den Tyraniden eine Verschnaufpause. Viele von euch dürfte das freuen, aber ihr seid ja auch keine Tyraniden - oder … ?

Das wissen wir schon jetzt über Space Marine 3

Ganz ehrlich: Wirklich viel ist trotz der offiziellen Ankündigung noch nicht zu Space Marine 3 bekannt. Da Captain Titus auf dem einzigen bislang veröffentlichten Teaserbild - siehe oben - gewohnt finster dreinblickt, dürften wir ziemlich sicher wieder in seine Rüstung schlüpfen.

Bislang gibt es aber noch keinen Release-Termin, keine Screenshots und kein Gameplay-Material in Form eines Trailers.

Wir gehen aber für euch wie immer die Extra-Meile. Deshalb haben wir uns die Lesebrille aufgesetzt und uns durch seitenlanges PR-Blabla gewühlt, um ein paar Infofetzen für euch zu extrahieren:

Kampagne : Space Marine 3 wird eine immersive Kampagne bieten, demnach also den Fokus erneut auf eine Einzelspieler-Erfahrung legen.

: Space Marine 3 wird eine bieten, demnach also den Fokus erneut auf eine Einzelspieler-Erfahrung legen. Multiplayer : Im Zuge der Ankündigung wird aber gleichzeitig auch ein Mehrspieler-Modus bestätigt. Zu Modi und anderen Details schweigt sich das Team aber noch aus.

: Im Zuge der Ankündigung wird aber gleichzeitig auch ein Mehrspieler-Modus bestätigt. Zu Modi und anderen Details schweigt sich das Team aber noch aus. Spektakel: Die Schlachtfelder sollen noch epischere Maßstäbe annehmen. Man möchte das Genre auf ein neues Level hieven , bei der Action neue Standards setzen , etc. pp. - kurz gesagt: Es wird wieder heiß hergehen und reichlich Tyraniden-Blut fließen.

Um die Ankündigung von Space Marine 3 zu feiern, schauen wir uns jetzt zusammen das packende Kurzfilmchen des Vorgängers an, okay?

PLUS 3:28 In Warhammer 40.000: Space Marine 2 versteckt sich ein grandioser Kurzfilm

Bye, bye, Space Marine 2? Nein, keine Sorge!

Wer jetzt befürchtet, dass sein noch nicht einmal mit einer zarten Staubschicht versehenes Space Marine 2 aufs Abstellgleis geschoben wird, kann aufatmen. Im Zuge der Ankündigung von Space Marine 3 betont das Entwicklerteam, dass der beliebte und mit über fünf Millionen verkauften Exemplaren auch sehr erfolgreiche Vorgänger noch mehrere Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden soll.

Das kommt auch gar nicht überraschend. Schließlich dürfte es bis zum Release von Space Marine 3 noch mindestens zwei, wenn nicht gar drei Jahre dauern. Zeit genug also, um in Teil 2 noch ordentlich die Fetzen fliegen zu lassen!

Mensch, was für ein Tag! Wir sind gespannt, ob in den späten Abendstunden noch etwas passiert. Ein neuer Trailer für GTA 6? Die Ankündigung von Half-Life 3? Der Shadow Drop von The Elder Scrolls 6? Die Ankündigung von Nintendo-Spielen für den PC?

Wir sind für alles gewappnet. Jetzt sagt aber mal: Wie findet ihr die Ankündigung von Space Marine 3? Freut ihr euch oder hat euch der Vorgänger enttäuscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!