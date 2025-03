180 Euro gespart: Das Pen&Paper-Rollenspiel zu Warhammer 40k gibt es gerade zum Spottpreis

Das aktuelle Pen&Paper zu Warhammer 40k ist gerade günstig und dazu gehört auch ein PDF, das sich an Fans von Space Marine 2 richtet.

Es ist mal wieder an der Zeit, euch auf einen weiteren lohnenswerten Bücher-Deal hinzuweisen. Bei Humble läuft derzeit ein Angebot für Fans von Warhammer 40k, denn hier findet ihr zusammengeschnürt in einem günstigen Paket haufenweise englische PDFs zu dem Pen&Paper-Rollenspiel Wrath & Glory.

Das Rollenspiel spielt in der Welt von Warhammer 40k und wurde 2018 das erste Mal herausgebracht. Es besticht mit viel gestalterischer Freiheit, ihr könnt etwa aus einer großen Anzahl an möglichen Charakteren wählen. Darunter sind nicht nur menschliche Soldaten des Imperiums, sondern auch exotischere Figuren wie zum Beispiel Orks. Das Paket enthält sogar eine Spielhilfe, die einen Bogen zum erfolgreichen Shooter Space Marine 2 schlägt.

Wie immer gilt bei Humble: Ihr könnt bezahlen, was ihr wollt, aber müsst für eine bestimmte Menge an Inhalten auch eine Mindestmenge hinlegen. Geld spart ihr allerdings trotzdem, denn schon für 24 Euro schaltet ihr alle Inhalte des Pakets frei und die würden euch normalerweise zusammen um die 210 Euro kosten.

Hier geht's zum Angebot: Warhammer 40k Wrath & Glory bei Humble

16:58 Warhammer 40k war nie so gut wie jetzt - Top 15 Warhammer 40k Games

Autoplay

Das steckt alles im Paket

Insgesamt bekommt ihr mit dem Bundle ganze 22 Artikel, die sich alle um Warhammer 40k Wrath & Glory drehen. Darin enthalten ist also alles, was ihr braucht, um eure eigene Pen&Paper-Runde in diesem düsteren Sci-Fi-Universum zu leiten. Hier eine Übersicht über die kompletten Inhalte und wann ihr sie freischaltet:

Alle Inhalte im Bundle Ab 1 Euro The Null Hypothesis (kurzes Abenteuer)

The Graveyard Shift (kurzes Abenteuer)

Rain of Mercy (Einstiegshilfe in das Rollenspiel)

20 Prozent Rabatt im Shop des Verlags Ab 15 Euro Brass Tax (Abenteuer)

Bloody Gates (Abenteuer auf einem Schlachtfeld, Teil 1)

On The Wings of Valkyries (Abenteuer auf einem Schlachtfeld, Teil 2)

The Lord of the Spire (Abenteuer auf einem Schlachtfeld, Teil 3) Ab 24 Euro Affliction Ascendant (Abenteuer auf einem Schlachtfeld, Teil 4)

Gutshiva's Kommandos (Spielhilfe für Orks)

Departmento Munitorum Shotguns (neue Waffen)

Starter Set (alles was ihr grundlegend braucht, um eine Runde zu spielen)

Forsaken System Player's Guide (neue spielbare Spezies und Klassen)

Gamemaster's Screen (Übersicht über die wichtigsten Regeln)

Litanies of the Lost (vier Abenteuer-Szenarien)

Church of Steel (alles Rund um Fahrzeuge)

Core Rulebook (das komplette Regelsystem)

Redacted Records (Spielhilfe)

Redacted Records 2 (Spielhilfe)

Threat Assessment: Xenos (Spielhilfe für Monster)

Nemesis - Wretches of the Writ (Spielhilfe für neue Abenteuer)

Space Marine 2 - Purge the Swarm (Spielhilfe für Fans von Space Marine 2)

Wie immer könnt ihr auch freiwillig mehr zahlen, wenn ihr das denn wollt. Aber für 24 Euro bekommt ihr alles, was das Paket zu bieten hat. Bedenkt, dass es sich um digitale Bücher handelt und alle nur auf Englisch verfügbar sind. Eine deutsche Version von Wrath & Glory gibt es beim Ulisses Verlag.

Warhammer 40k Wrath & Glory ist nicht das einzige Rollenspiel in diesem populären und brachialen Universum. Lange vor Wrath & Glory erschien das Pen&Paper Dark Heresy, das einige weitere Ableger wie auch Rogue Trader hervorbrachte. Wrath & Glory wurde erst später herausgebracht, als die Lizenz neu vergeben wurde.