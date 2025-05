Der Vorgänger von Space Marine 2 bekommt seine verdiente Modernisierung und schon in wenigen Tagen ist sie da

Da ist Titus wieder! Na, habt ihr ihn vermisst?

Hergehört und stillgestanden! Der Imperator ruft euch zu den Waffen! Wer jetzt auf Warhammer 40k: Space Marine 3 hofft, den müssen wir leider enttäuschen. Der dritte Teil der Shooter-Reihe ist zwar bereits angekündigt, dürfte aber noch ein Weilchen auf sich warten lassen.

Trotzdem könnt ihr schon sehr bald wieder in die schmucke Rüstung von Demetrian Titus schlüpfen! Denn die frisch angekündigte Master Crafted Edition des ersten Space Marine hat allerlei technische sowie spielerische Neuerungen im Gepäck.

Das Tollste: Das Remaster erscheint bereits am 10. Juni 2025. Wir haben alle Infos für euch!

Zunächst aber mal der Trailer, der euch bereits viel von der verbesserten Grafik zeigt:

1:22 Warhammer 40k: Space Marine zeigt sich in grafisch brandneuem Gewand

Was steckt drin, was kostet es?

Die Master Crafted Edition erscheint am 10. Juni 2025 und kostet euch 40 Euro. Sowohl der PC als auch die Xbox Series X/S kommen in den Genuss des Remasters, PlayStation-User gehen hingegen leer aus. Das ist seltsam, da das Original einst noch für die PS3 erschien.

Eine gute Nachricht hingegen gibt es für alle Abonnenten des Xbox/PC Game Pass. Dort landet die Master Crafted Edition von Warhammer 40k: Space Marine nämlich sofort zum Launch.

In der modernisierten Neuauflage sind alle erschienenen DLCs bereits enthalten.

Eine behutsame Restauration

Mit den obigen Worten beschreibt Vaidas Mikelskas die Neuauflage des ersten Space Marine. Der Herr ist Producer beim Entwicklerstudio SneakyBox, das für das Remaster verantwortlich zeichnet.

Unterstützung von moderner 4K-Auflösung

Stark verbesserte Texturen

Überarbeitete Grafik-Engine

Neue Benutzeroberfläche für mehr Komfort

Alle Audio-Spuren wurden ebenfalls remastert

Das Spiel läuft nun als 64-Bit-Anwendung und soll daher deutlich stabiler sein

Was taugt das Gameplay?

An der Story-Kampagne dürfte sich im Vergleich zum von uns ganz passabel bewerteten Original nichts großartig ändern. Auch der Multiplayer-Modus ist wieder mit an Bord. Hier kämpft ihr weiterhin für den Ruhm des Imperiums und schaltet neue Rüstungen, Waffen und Fähigkeiten frei.

Eine für Warhammer-Fans wichtige Neuerung des Remasters: Das Volk der Orks wurde an die heutige Warhammer-Lore angepasst, was sich in frischen Charaktermodellen und über 100 neuen Sprachaufnahmen niederschlägt.

Das Entwicklerteam wird in der Pressemitteilung nicht müde zu betonen, dass man mit dem Remaster eine neue Generation von Spielern ansprechen möchte. Im Fokus dieser Aussage steht vor allem die runderneuerte Benutzeroberfläche.

Wer mit dem altmodischen, Flash-basierten UI im Original nichts anfangen konnte, dürfte die neue Variante wohl bevorzugen. Durch den Nachfolger Space Marine 2 haben die Entwickler schließlich einiges dazugelernt.