Die Amazon-Verfilmung von Warhammer 40K von und mit Henry Cavill ist vielleicht längst nicht alles

Früher oder später könnte bei Amazon Prime Video ein regelrechtes Warhammer Cinematic Universe aufschlagen. Bildquelle: Netflix

Warhammer 40K wird dank Amazon zu einem Film und/oder einer TV-Serie. Und dabei soll Henry Cavill nicht nur vor der Kamera stehen: Der ehemalige Geralt- und Superman-Darsteller ist als ausführender Produzent ebenso am kreativen Schaffensprozess beteiligt.

Wann und wie genau es mit der Warhammer-40K-Verfilmung losgeht, bleibt allerdings noch offen. Fans sollten sich aktuell noch auf eine Wartezeit von mindestens ein paar Jahren einstellen. Die Rechteinhaber Games Workshop gaben erst kürzlich bekannt, dass man sich mit Amazon auf einen Vertrag einigen konnte.

Warhammer 40K schön und gut - aber ist das schon alles?

Was in der Bekanntmachung aber vielleicht überlesen wurde: Eine Adaption von Warhammer 40K für Amazon Prime Video könnte nur den Anfang darstellen. Denn eine Passage impliziert, dass es spätestens nach dem Start des Projekts von und mit Henry Cavill mit zusätzlichen Warhammer-Verfilmungen weitergeht - und zwar abseits von 40K.

Im Blogpost von Games Workshop heißt es explizit:

Gemäß den Vertragsbedingungen hat Games Workshop Amazon die exklusiven Rechte für Filme und TV-Serien angesiedelt im Warhammer-40K-Universum gewährt, zusammen mit der Option für Amazon, im Zuge der Veröffentlichung der Warhammer-40K-Produktion gleichwertige Rechte innerhalb des Warhammer-Fantasy-Universums zu lizenzieren.

Das bedeutet konkret: Amazon ist ebenfalls vertraglich dazu in der Lage, weitere Warhammer-Universen zu verfilmen. Denn während sich Warhammer 40K auf düsteres Sci-Fi-Gedöns um Space Marines, Eldar und Co. konzentriert, gibt es ja noch eine ganze Palette an Fantasy-Marken zu Warhammer.

In der Welt der Videospiele sind hier beispielsweise die Total-War- oder Vermintide-Reihen besonders populär - natürlich gibt es noch viele, viele mehr, die hier jeglichen Rahmen sprengen würden. Im Moment ist diesbezüglich nichts in Stein gemeißelt. Doch sollte das Warhammer-40K-Projekt von Erfolg gekrönt sein, dürfen Fans wohl fest damit rechnen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Warhammer-40K-Projekt von und mit Henry Cavill? Wie müsste eurer Meinung nach ein Film oder eine TV-Serie basierend auf dem dystopischen Sci-Fi-Universum aussehen? Zu was für einer Warhammer-Marke würdet ihr euch eine Adaption wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!